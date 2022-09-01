  • BIST 3.163,80
  • Altın 998.824
  • Dolar 18.1989
  • Euro 18.2735
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)

» »
Astrolog Murat İpek'ten 31 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)

Jüpiter retro hareketine başladı, mevcut problem ve sorunları gözden geçirmeniz için bazı şeyleri gözünüze sokabilir. Dikkate almakta yarar var.

KOÇ

İş hayatında detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir, sorumluluklarınızda artış olması mümkün. 

BOĞA

Dekorasyon ve döşeme ile ilgili konular üzerine odaklanabilirsiniz, ev yaşamınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.  

İKİZLER

Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, sahip olduğunuz kaynakları gözden geçirebilirsiniz.  

YENGEÇ

Yakın çevrenizle alakadar olmanız gerekebilir. Kısa seyahat ve ziyaretler söz konusu olabilir. 

ASLAN

Finansal konulardaki tutumunuzu değiştirebilir, birikim araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.  

BAŞAK

Konuşkan ve cıvıl cıvıl hissedebilirsiniz, sevinç kaynağı olabilecek durumlara yardım etmeniz olası. 

TERAZİ

Kendi kendinize konuşmalar bugün daha yoğun olabilir, başkalarının anlayışına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.  

AKREP

Kıvrak zekanız ve pratiklerinizle karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz, kalabalık ortamların gözdesi olmanız mümkün.  

YAY

İş hayatında girişimcilik fikriniz varsa, kadınlar tarafından destek görmeniz olası, alçakgönüllü tavırları abartmamakta fayda var.  

OĞLAK

Köklenmek istediğiniz bir yere odaklanabilir, hedeflerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz. 

KOVA

Duygusal kararların somut sonuçları karşısında şaşırmamak için dikkatli olmakta yarar var.  

BALIK

Eşinizin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilir, kendinizi anlatmak yerine anlaşılmak isteyebilirsiniz.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğuştan sabırlı olan burçlar31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:59
  • Dürüstlüğü ile bilinen 5 burç31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:57
  • Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi30 Ağustos 2022 Salı 17:40
  • DSÖ’nün ırkçılıkla suçlanan Batı Pasifik Direktörü görevinden alındı30 Ağustos 2022 Salı 16:24
  • 35 yaş altı kişiler ünlülerin sağlık tavsiyelerini dikkat alıyor30 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • Günlük burç yorumları: 30 Ağustos 2022 Salı30 Ağustos 2022 Salı 09:29
  • Erken yaşta müzik, ömür boyu beyin gücünü artırabilir29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:39
  • Günlük burç yorumları: 29 Ağustos 2022 Pazartesi29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:40
  • Alarmı ertelemenin geç kalmaktan daha kötü sonuçları olabilir28 Ağustos 2022 Pazar 22:39
  • Kinder’den sonra Oreo’da da salmonella paniği28 Ağustos 2022 Pazar 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti