Günlük burç yorumları (1 Eylül 2022)

Jüpiter retro hareketine başladı, mevcut problem ve sorunları gözden geçirmeniz için bazı şeyleri gözünüze sokabilir. Dikkate almakta yarar var.

KOÇ

İş hayatında detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir, sorumluluklarınızda artış olması mümkün.

BOĞA

Dekorasyon ve döşeme ile ilgili konular üzerine odaklanabilirsiniz, ev yaşamınızı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

İKİZLER

Gayrimenkul alım/satımı söz konusu olabilir, sahip olduğunuz kaynakları gözden geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Yakın çevrenizle alakadar olmanız gerekebilir. Kısa seyahat ve ziyaretler söz konusu olabilir.

ASLAN

Finansal konulardaki tutumunuzu değiştirebilir, birikim araçlarıyla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK

Konuşkan ve cıvıl cıvıl hissedebilirsiniz, sevinç kaynağı olabilecek durumlara yardım etmeniz olası.

TERAZİ

Kendi kendinize konuşmalar bugün daha yoğun olabilir, başkalarının anlayışına daha çok ihtiyaç duyabilirsiniz.

AKREP

Kıvrak zekanız ve pratiklerinizle karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz, kalabalık ortamların gözdesi olmanız mümkün.

YAY

İş hayatında girişimcilik fikriniz varsa, kadınlar tarafından destek görmeniz olası, alçakgönüllü tavırları abartmamakta fayda var.

OĞLAK

Köklenmek istediğiniz bir yere odaklanabilir, hedeflerinizi kalıcı hale getirebilirsiniz.

KOVA

Duygusal kararların somut sonuçları karşısında şaşırmamak için dikkatli olmakta yarar var.

BALIK

Eşinizin duygusal desteğine ihtiyaç duyabilir, kendinizi anlatmak yerine anlaşılmak isteyebilirsiniz.