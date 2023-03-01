Günlük burç yorumları (1 Mart 2023)

KOÇ

Bir ev veya arsa için para biriktirmeye başlamak isteyebilir, bugün bu konuda radikal bir karara kendiniz yakın hissedebilirsiniz. Acele etmeyin!

BOĞA

Bugün bekarlar uyumlu bir partner bulabilir ve çiftler tutkulu anlar yaşayabilir. Yani güzel sıcak bir günden geçiyorsunuz. Bu anlamda yapın bir şeyler.

İKİZLER

Bugün arkadaşlarınız ve aileniz için de para harcayabilirsiniz. Gündeminizde daha çok gelecek vaat eden ilişkiler olabilir.

YENGEÇ

Bugün mutlu olabilir ve yaşam tarzınızı yansıtan bazı orijinal eşyalar satın alma planlarınız olabilir. Kendinizi şımartmak için bugün hareket alın derim.

ASLAN

Hukuki kaygılarınız varsa bugün avukatınızdan olumlu gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Dost görünen düşmanların olduğunu unutmayın derim.

BAŞAK

İş kontaklarınız umduğunuz sonuçları vermese bile, yine de bundan kazançlı çıkacaksınız. O nedenle moralinizi ne olursa olsun yukarda tutun.

TERAZİ

Bugün kayıp bir şeyiniz varsa bulmaya çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Ayrıca devlet kapısından size bir olanakta çıkacak olabilir.

AKREP

Öğrenciler için eğitimleri ile ilgili bugün zorluklar olabilir. Bu konuda yetişkinlerin çocuklara daha anlayışlı olması gerekir.

YAY

İş hayatında başarılı olmak istiyorsanız biraz bencilliğiniz ortaya çıkarın. Ayrıca, yeni arkadaşlarla tanışmak da size bazı yararlı bilgiler sağlayacaktır.

OĞLAK

Bugün üstleriniz sizden memnun olabilir ve yükselme anlamında size daha büyük sorumluluklar verilebilir. Bekarlar ruh eşleriyle tanışabilir.

KOVA

Bugün sağlık işlerini bitirmek için bugün ideal bir gün. Çevrenizdekiler, aceleci ve aşırı coşkunuzdan bugün mustarip olabilirler.

BALIK

Bugün gereksiz şeylere takılmamanızı öneririm. Çiftler, önemsiz konular hakkında tartışmalardan bugün özellikle kaçının derim.