Günlük burç yorumları (10 Ekim 2022)

KOÇ

Benmerkezci bir yaklaşımın dozunu arttırabilir, savaşmak istediğiniz konular adına daha cesur ve güçlü hissedebilirsiniz

BOĞA

Olumsuz ya da işinize yaramayan duygulardan arınmanız gerektiğinin idrakında hareket etmeniz mümkün. Sıkıntı ve sorunlardan kurtulmak için güç hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Sosyal çevrenizdeki genişleme daha yoğun olmanıza sebep olabilir, süreklilik isteyen planları ertelemenizde fayda var.

YENGEÇ

Mümkün mertebe bireysel çalışmakta fayda var. Ekip işleri sıkıcı bir hâl alabilir

ASLAN

Yapıcı ve olumlu gelişmelere ihtiyaç duyabilirsiniz, çeşitli seyahat ve geziler doğrultusunda kalıcı ilişkiler başlatmanız mümkün.

BAŞAK

Sürekli bir şekilde meşgul olmak isteyebilirsiniz, uç noktadaki duygulara ve tepkiselliğe dikkat etmenizi tavsiye ederim.

TERAZİ

İlişkilerinizde dürüst ve doğrudan iletişimin özlemini duyabilir, sizi yormayan insanlarla bir arada olmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP

Beslenme şeklinizi ve alışkanlıklarınızı gözden geçirebilir, hafif ya da sağlıklı bir biçimi benimseyebilirsiniz.

YAY

Risk içeren faaliyetlerden keyif alabilirsiniz, çocuklardan yana sevindirici haberler gelebilir.

OĞLAK

Ailenizdeki olaylara karşı ebeveyn gibi bir tavır edinebilirsiniz, liderlik edebileceğiniz durumlar söz konusu.

KOVA

Eğitim ve ticaret konuları ön planda olabilir, bu amaçlı kısa gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.

BALIK

Finansal anlamda tatminkâr hissetmeye ihtiyacınız olabilir, bireysel kazançlarınızı ilgilendiren gelişmeler mümkün.