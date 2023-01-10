  • BIST 5.083,99
  • Altın 1130.098
  • Dolar 18.7735
  • Euro 20.1547
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023)

» »
Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023)
Günlük burç yorumları (10 Ocak 2023)

KOÇ

Havada sizin için aşk kokusu var diyebiliriz. Ama yine de siz siz olun gönlünüzü öyle sonuna kadar açarak kendinizi dağıtmayın.

 

BOĞA

Evinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız bugün başlayabilirsiniz. Gayrimenkul konuları dikkatinizi çekecek gibi görünmekte.

 

İKİZLER

İletişimde bugün bazı aksaklıklar olabilir, o nedenle ne kadar kendinizi doğru ifade ederseniz o kadar iyi. Mümkünse susmayı deneyin.

 

YENGEÇ

Alacak verecek konularında bir kafa karışıklığı yaşamanız çok mümkün. O nedenle acele ederek kararlar vermemeye çalışın.

 

ASLAN

Kendi kıymetinizi bilmeniz gereken bir günden geçiyorsunuz. Siz kendinize gerekli değeri vermezseniz kim size beklediğiniz değeri verir ki?

 

BAŞAK

Dikkatinizi toplamanız gereken bir günden geçiyorsunuz. Kafa dağınıklığı yaşarken birileri ile bugün önemli konularda konuşmayın derim.

 

TERAZİ

Yeni tanışmalar ve anlaşmalar için uygun bir günden geçmiyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun kendi çıkarınızı düşünerek hareket edin.

 

AKREP

Patrondan ve üstlerinizden zam veya yardım istemek için pek uygun bir zaman olamayabilir. Biraz daha beklemenizde fayda var.

 

YAY

Kafa karışıklığınız bugün sizi zor duruma düşürebilir. Özellikle bir konuda birilerine bir şey anlatacaksanız çok daha dikkatli olmanızda fayda var.

 

OĞLAK

Vergi dairesi ile ilgili sıkıntılarınız varsa birilerine danışarak bu konuda bir şeyler yapmanız mümkün bugün. Ama yazışmalara dikkat edin.

 

KOVA

Karşınızdaki insandan, hele bu insan özel hayatınızda ise ne istediğinizi, neler beklediğinizi tam olarak ortaya koyun, soru işareti bırakmayın.

 

BALIK

Kendinizi bugün halsiz hissediyorsanız, bırakın koşturmayı ve kendinizi dinlenmeye bırakın. Sağlığınız işten çok daha önemli.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • The Guardian yazarı uzmana sordu: Uzun boylu olmak daha mı faydalı?08 Ocak 2023 Pazar 21:10
  • Haftalık burç yorumları (9 - 15 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 19:00
  • James Cameron, Avatar’ın devam filmleri için yeşil ışık yaktı08 Ocak 2023 Pazar 10:47
  • Günlük burç yorumları (8 Ocak 2023)08 Ocak 2023 Pazar 10:00
  • Günlük burç yorumları (6 Ocak 2023)06 Ocak 2023 Cuma 10:24
  • Karamsar insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma05 Ocak 2023 Perşembe 22:50
  • Sürekli bir şeyleri erteleyenler dikkat… Depresyonu ve fakirliği tetikliyor05 Ocak 2023 Perşembe 21:46
  • Günlük burç yorumları (5 Ocak 2023)05 Ocak 2023 Perşembe 10:34
  • Bilimsel araştırma: Çocukların “esrar içeren gıda” tüketme oranı 15 kat arttı04 Ocak 2023 Çarşamba 20:59
  • Günlük burç yorumları (4 Ocak 2023)04 Ocak 2023 Çarşamba 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti