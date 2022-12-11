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Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (11 Aralık 2022)

KOÇ

Duygusal anlamda bağlı olduğunuz kişilerle gelişmelr yaşanabilir. Evlenme ya da ilişkiye dair istekliliğinizin artması olası.

 

BOĞA

İletişimde yeni kanallar oluşabilir, çevrenizle kolayca etkileşim kurabilirsiniz. Sık sık yer değiştirme ve gezide bulunma olasılığınız yüksek.

 

İKİZLER

Özdeğer ve kişisel fikirlerinizle ilgili kendinize haksızlık yaptığınız noktalar fark edebilirsiniz. Eteğinize biriken taşları dökmek için uygun.

 

YENGEÇ

Etkileyici bir imaja sahip olmak için dış görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Kararsız olduğunuz konularda kendinizi dinlemenize fayda var.

 

ASLAN

İçsel anlamda kendinize dönmeyi tercih edebilirsiniz. Görünenin ötesinde bir bilgeliğe sahip olarak hareket etmeniz mümkün.

                                                

 

BAŞAK

Yeni hedeflerin amacı geçmişten gelebilir. İçinizde ukte kalan hayallerinizin karşınıza çıkması olası.

 

TERAZİ

Bulunduğunuz konuma/iş yerine olan bağlılığınız artabilir. Kalıcı ve sabit bir iş fikri cezbedici nitelikte olabilir.

 

AKREP

Kafa karıştıran fikirlerden uzaklaşarak netliğe ulaşmak için yeni bilgiler edinebilirsiniz. Taşınma ve seyahat söz konusu olabilir.

 

YAY

Finansal konular gündeminizde olabilir. Maddi ve manevi birikimlerinizden size hizmet etmeyenlerden arınmak isteyebilirsiniz.

 

OĞLAK

Yüzeysel olması gereken konularda derinleşerek vakit kaybına uğramaya dikkat edin derim. İlişkilerde ilgi gösteren ve veren taraf rolünü üstleneceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

 

 

KOVA

Rutinlerinizde değişiklikler, iş ortamında konfor arayışı gibi durumlar söz konusu olabilir. Evcil hayvanlar ve bakımıyla ilgilenebilirsiniz.

 

 

BALIK

Çocuklar ve ebeveyn figürü olmakla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Beslediğiniz her türlü tutku ve fikirden keyif almanız mümkün.

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