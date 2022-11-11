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Günlük burç yorumları (11 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (11 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (11 Kasım 2022)

KOÇ

Gezi ve seyahatlere vakit ayırırken kendinizi geliştireceğiniz alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Eğitim ve okulla ilgili gelişmeler olabilir.

 

BOĞA

Para kaynaklarınızı arttırmaya odaklanabilir, yazı ve iletişim üzerinden yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.

 

İKİZLER

Duygularınızı ifade etme arzunuz kendini gösterebilir, etkin rol almak istediğiniz ortamlarda bulunabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Mantık çerçevesinde hareket etmeye özen gösterirken anın tadını çıkarmayı unutmamanızda fayda var, zihninizde uçuşup duran fikirler söz konusu.

 

ASLAN

Arkadaş ortamları, topluluklar arasında sözcü olma gibi roller söz konusu olabilir. Enerjinizi geleceğe yönelik çalışmalara harcayabilirsiniz.

 

BAŞAK

Kariyerinizde gereğinden fazla idealist bir tavır sergileyerek tutkularınızın peşine fazla düşebilirsiniz. İsteklerinizi gözden geçirmeniz mümkün.

 

TERAZİ

Uyumlu fikirler ve anlayışlı yaklaşımlar günün parolası. Hoşgörü ve tarafsızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

AKREP

Finansal konular gündeminizde olabilir, ortaklı gelirleriniz ve muhasebe ile ilgilenebilirsiniz.

 

YAY

Gönlünü almanız gereken kişi ve durumlarla ilgili gelişmeler olabilir, doğrunun bir olmadığını unutmamanızda fayda var.

 

OĞLAK

Günlük işlerinizi hızlıca halletmeye çalışırken aksamalar oluşabilir, plan ve programlı hareket etmenizde fayda var.

 

KOVA

Aşk hayatında şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir, sevginizi ve duygularınızı rahatlıkla ifade edeceğiniz ortamlar yaratabilirsiniz.

 

BALIK

Aile, çocuklar ve ev yaşamıyla ilgilenebilirsiniz. Herkese eşit davranmaya çalışırken kendinize haksızlık etmekten kaçının derim.

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