Günlük burç yorumları (11 Ocak 2023)

KOÇ

Sağlığınızla ilgili olarak biraz daha spora ağırlık verebilir ve kan değerleriniz hakkında tam bir fikre sahip olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili olun.

BOĞA

Duygusal ilişkinizde ne olduğunu bilmediğiniz veya hakim olamadığınız bir günden geçecek olabilirsiniz. Ciddi konulara girmeyin.

İKİZLER

Sizden yaşça büyük insanlardan fikir almak için uygun bir zaman. Onların ihtiyaçlarını da giderebilirsiniz. Paylaşımcı olun.

YENGEÇ

Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili bazı gelişmeler dönüp dönüp sizi bulabilir bugün. Sabırlı ve akıllı davranırsanız aranız bu insanlarla bozulmaz.

ASLAN

Ödeme alacaksanız bu zamanlar sizin için güzel zamanlar. Paranızın peşinde olun derim ve ayrıca çıkacak fırsatları da kollayın.

BAŞAK

Kendiniz için güzel bir şeyler yapmak adına harika bir gün. Planlı olun ve kendinizi biraz da olsa şımartın derim/

TERAZİ

Bugün çekindiğiniz ve hayatta olmaz dediğiniz konularla yüzleşme durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi rahat bırakın\ olacak olacaktır zaten/

AKREP

Şansınızı zorlayarak adımlar atmamaya gayret edin. Bu anlamda gökyüzü sizin için pek müsait değil, oluruna bırakmanızda fayda var.

YAY

Birileri sizi bugün yok sayıyorsa hiç muhatap olmayın. Herkes kendi yolunda ilerler diye düşünerek susmak çok daha doğru duruyor.

OĞLAK

Öğrenci oğlaklar için hem kolay hem de zor bir gün. İşinizi layıkıyla yapıp yapmadığınızı siz bugün önemseyin derim.

KOVA

Özellikle kamudan, büyük şirketlerden bir para beklentiniz varsa bunun peşine düşebilir ve karşılığını görebilirsiniz.

BALIK

Evliliğinizle ilgili sıkıntılar varsa konuşabilir, bunu halledebilirsiniz. İleri tarihlere sorunları bırakmak kronikleşmesine neden olabilir.