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Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 12 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (12 Eylül 2022)

Ay, Koç burcunda. Zihinsel aktiviteler fiziksel anlamda hareketli olmanızı sağlayabilir. Baş ağrılarına karşı bol su tüketmekte fayda var.

Koç

Yeni maceralara girişmeye istekli olabilirsiniz. Duygusal kontak kurma ve etkileşim hailinde olmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Boğa

Kafanızda bazı noktaları büyütüyor olabilirsiniz. Öznel yargılarınız yoğunlukta olabilir.

İkizler

Arkadaşlarınızla ve bulunduğunuz çevrelerde yeni fikirler edinebilirsiniz. Kendinizi göstermenizi sağlayacak fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Yengeç

Öncü olmak istediğiniz mesleki konularda gereken özveri ve çalışma arzusuna sahip olmanız mümkün. Yalnız ilerleme etkinliğinizi artırabilir.

Aslan

Proje ve planlarla meşgul olabilirsiniz. Uzun vadeli planlar girişimcilik ve hukuki konuları kapsayabilir.

Başak

Basit fakat etkili hamleler ile ekonomik durumunuz üzerine odaklanabilirsiniz. Ortaklı kazançlarda artış söz konusu.

Terazi

İkili ilişkilerde fevri davranmamakta yarar var. Hızlı düşünüp hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz.

Akrep

Günlük rutinlerinize hareketi daha çok katabilir, iş hayatında fiziksel anlamda daha faal olabilirsiniz.

Yay

Yüksek aktivite gerektiren faaliyet ve sporlar ilginizi çekebilir. Keyif aldığınız mekanlarda bulunabilirsiniz.

Oğlak

Ailenize karşı korumacı bir tavır üstlenmeniz mümkün fakat sınırları gözden kaçırmamakta fayda var.

Kova

Çevrenizi aniden değiştirebileceğiniz kısa gezi ve seyahatlerde bulunabilirsiniz. Yeni eğitim ve ticari faaliyetler olabilir.

 

Balık

Kendinizi maddi manevi yükseltecek planlar yapabilirsiniz. Özellikle maddi olarak güven duymaya ihtiyacınız olabilir.

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