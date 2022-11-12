Günlük burç yorumları (12 Kasım 2022)

KOÇ

Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz konularda oldukça kapalı bir yaklaşım sergiliyor olabilirsiniz.

BOĞA

Planladığınız işleri tamamlamak için fırsat bulabilir, kendinize ve yakın çevrenize vakit ayırabilirsiniz.

İKİZLER

Ticari girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var, kendinizi ait hissettiğiniz iş ve mekanlarda olmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Duygusal manipülasyonlara açık olabilirsiniz, olası suistimallere karşı temkinli olun derim.

ASLAN

Gelişigüzel kurulan cümleler ve tamamlanmamış fikirler kararsızlığınızı arttırıyor olabilir, kendinizi öne çıkarmanız gereken durumlar söz konusu.

BAŞAK

Sosyal bir kelebek edasıyla iletişim kurabilir, eski arkadaşlarınızla bir araya gelmekten keyif alabilirsiniz.

TERAZİ

Koruyucu hamleler ile mevcuttaki konumunuzu garantileyebilir ve rahat edebilirsiniz. Çalışmalarınızın takdir edilmesi olası.

AKREP

Özlem teması kendini hissettirebilir, eğitim amaçlı planlar ve programların yapılması söz konusu.

YAY

Finansal kayıplar bazı sıkıntılara yol açabilir ancak kredi ve borçlar konusunda şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK

İkili ilişkilerde dengeyi daha esnek olmakta bulabilirsiniz. Şefkatli ve sevecen hissettiren anlarla sarıp sarmalanabilirsiniz.

KOVA

Rutinlerin dışına çıkmaya yahut bazı kuralları bozmaya istekli olabilirsiniz. Farklılık ve değişimin iyi hissettirmesi mümkün.

BALIK

Aşk hayatından gelen romantik hamleler ile şımarabilir, daha sessiz fakat huzurlu mekânlarda olmayı tercih edebilirsiniz.