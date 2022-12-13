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Günlük burç yorumları (13 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (13 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (13 Aralık 2022)

KOÇ

Romantik duyguların kabarması aşk hayatının ritmini arttırabilir. Gösterişli eşyalar ve lüks harcamalar söz konusu olabilir.

 

BOĞA

Yalnız kalmak yerine aileniz ve sevdiklerinizle bir arada olmayı tercih edebilirsiniz. Gayrimenkul yenileme söz konusu olabilir.

 

İKİZLER

İletişim yeteneklerini geliştirme ve bu alanda kendini gösterme ile ilgili girişimleriniz olabilir. Kendinizi ifade etmenin yaratıcı taraflarını keşfedebilirsiniz.

 

YENGEÇ

Gelirlerinizde anlık artışlar yaşanabilir. Değerli eşyalar aracılığı ile yatırım yapma fikri söz konusu olabilir.

 

ASLAN

Kişisel ve öznel fikirlerinizdeki baskınlık artabilir. Çevrenizle ve sevdiklerinizle kurduğunuz bağları ilerleteceğiniz birlikteliklerde yer alabilirsiniz.

 

BAŞAK

Gönüllü hizmet, çeşitli yardımlar aracılığı ile manen hafifleme arzusu olabilir. Arka plandan yürüttüğünüz işlerde daha başarılı olduğunuzu hissedebilirsiniz.

 

TERAZİ

Sosyal ortamlar, aynı amaca hizmet eden topluluklarda buna yön veren kişi olmaktan keyif alabilirsiniz. Fikirsel anlamda gelişime açık olmanız mümkün.

 

AKREP

Kariyer hayatında yalnız hissedebilirsiniz. Bireysel çaba ve çalışmalarla ilerlemeyi tercih edebilirsiniz ancak aile desteği söz konusu olabilir.

 

YAY

İnançlar ve değerler konusunda katı bir şekilde bağlı olduğunuz kurallar doğrultusunda ilerlemeyi düşünebilirsiniz fakat çevreden gelecek inisiyatiflere açık olun derim.

 

OĞLAK

Kredi ve finansman gibi konularda kafanızı rahatlatacak gelişmeler geliyor. Ortaklı gelirlerde garanti hamleler yaşanabilir.

 

KOVA

İlişkileri yönetme isteğiniz artabilir, daha otoriter bir tavra bürünebilirsiniz. Duygusal anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.

 

 

BALIK

Duygularınızı bastırmak çevrenizde kırıcı yansımalar yaratabilir, olanı olduğu paylaşmanızda fayda var.

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