  • BIST 5.387,18
  • Altın 1144.912
  • Dolar 18.9741
  • Euro 20.3535
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAHatay ve Malatya'da Deprem

Günlük burç yorumları (13 Mart 2023)

» »
Günlük burç yorumları (13 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (13 Mart 2023)

KOÇ

Gerilimlerin altından da kalkabilecek gücünüz var. Ama bunca uğraşın sonunda elinizde ne kaldığını bugün bir sorgulayın derim. 

 

BOĞA

Bugün önceden hazırlanmış bir kontratınız falan varsa imzalayın yok yeni bir şeye başlayacaksanız oturun oturduğunuz yerde. 

 

İKİZLER

Sizin arkanızı birilerinin toplamasını beklerseniz daha çok beklersiniz. Öne çıkmak için eğitimciyseniz performansınızı geliştirmeniz gerekecek. 

 

YENGEÇ

Bugün üzülebilir, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Uzun yolculuklardan ve acele sürüşten kaçınılması tavsiye edilir. Biraz daha dikkatli olun! 

 

ASLAN

Muhtemelen yakın çevrenizde sizinle çalışabilecek başka kişiler de vardır; şansı yakala ve her şeyin yoluna gireceğine inanın bugün.   

 

BALIK

Deniz ve suyla ilgili yolculuk iş varsa iptal edin, kazaya dikkat! Planları gerçekleştirmek ve yeni işler için sözleşmeler imzalamak için harika bir gün. 

 

TERAZİ

Şu anda gerçekten kafanız karışmış hissedebilirsiniz. Özellikle bilgisayar veya iletişim sorunları varsa, para sorunları nedeniyle uyku sorunu yaşayabilirsiniz. 

 

AKREP

Özellikle aile konuları, babanız, otorite figürleri, kan bağınız olan insanlarla sürtüşebileceğiniz bir gün yaşamanız olası. 

 

YAY

Düzeltmeye çalıştığınız her ne ise, denemekte ısrar ederseniz çözülecektir. Hiç yapmadığınız bir proje üzerinde çalışma başlayabilirsiniz.  

 

OĞLAK

Çok fazla endişe zihinsel huzuru engelleyebilir. Bunu yapmaktan kaçının çünkü vücudunuz herhangi bir miktarda endişe, huysuzluk veya endişe yaşayacaktır. 

 

KOVA

Bugün akılla, duygularınız arasında kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Siz her koşulda ayakta dimdik durabilen insanlarsınız. Moralli olun. 

 

BALIK

Bugün eviniz için gerekli şeylere para harcarsanız şüphesiz maddi sıkıntı yaşayacaksınız, ancak bu sizi gelecekte pek çok sorundan kurtaracaktır. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (11 Mart 2023)11 Mart 2023 Cumartesi 10:48
  • Günlük burç yorumları (10 Mart 2023)10 Mart 2023 Cuma 10:18
  • Deprem korkusuyla başa çıkma yolları09 Mart 2023 Perşembe 11:27
  • Günlük burç yorumları (9 Mart 2023)09 Mart 2023 Perşembe 09:17
  • Bilim insanları açıkladı: Para gerçekten de mutluluk getiriyormuş08 Mart 2023 Çarşamba 21:44
  • Dünyanın en erken doğan ikizleri Guinness Rekorlar Kitabı'nda08 Mart 2023 Çarşamba 21:08
  • Günlük burç yorumları (8 Mart 2023 Çarşamba)08 Mart 2023 Çarşamba 10:15
  • Uzmanlardan video oyunlarıyla ilgili korkutan tespit07 Mart 2023 Salı 21:53
  • Günlük burç yorumları (7 Mart 2023)07 Mart 2023 Salı 10:25
  • Dünyanın yarısı 2035'e kadar obez olma yolunda06 Mart 2023 Pazartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti