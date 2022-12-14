Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022)

KOÇ

İş hayatındaki sorumluluklar artabilir, daha çok iş yapacağınız pozisyonlarda yer alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA

Çocuklar ve iletişim konusunda şanslı hissedebilirsiniz. Fedakârlık yapmaya ve kendinizi adamaya hazır olduğunuz ilişkiler olabilir.

İKİZLER

Ev yaşamına dikkat etmeye özen gösterebilirsiniz. Gayrimenkul ve arsa gibi yatırım araçları gündemde olabilir.

YENGEÇ

Yeni deneyimlere açık olmak yerine eskinin güvenli limanlarına sığınmayı tercih edebilirsiniz ancak yakın çevrenize bir şans vermenizde fayda var.

ASLAN

Emek ve çaba sonucu oluşan işlerde şanslı kazançlar söz konusu. Finansal anlamda hakkınızı alacağınız gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK

Kararlı ve disiplinli bir yapıda olabilirsiniz. Düşüncelerinizi olumlu olana yönlendirmenizde fayda var,

TERAZİ

Kendinizi geri çekmeye ve duygusal anlamda daha kapalı ilerlemeye meyilli olabilirsiniz. Detaycılık ve titizlik gerektiren işlere odaklanmak için uygun.

AKREP

Arkadaşlarınızla duygusal kontak kurma ihtiyacınız artabilir, mantıklı olandan ziyade kalbinizin sesine de kulak vermenizde fayda var.

YAY

İşe yarama duygusu ile hareket edebilirsiniz. Kendini kanıtlama ve gösterme arzusu yoğun olabilir.

OĞLAK

Düşünsel ve davranışsal olarak kurallı ilerlemekten keyif alabilirsiniz. Aile yaşamında tutucu tavırlar söz konusu olabilir.

KOVA

Duygusal bir rekabet söz konusu olabilir. Karşınızdaki partnerden maddeci bir beklenti içinde bulunabilirsiniz.

BALIK

İlişkiler bakımından destekleyici etkiler mevcut. Düzenlenmesini gereken işlerle ilgili gelişmeler olabilir.