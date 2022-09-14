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Günlük burç yorumları (14 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 14 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (14 Eylül 2022)

Ay, Boğa burcuna geçti. Maddi konuların önemi artabilir, kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz.     

KOÇ

Maddi anlamda kendinizi güvenceye almak istebilirsiniz. Yaş tahtaya basmamak için temkinli olabilirsiniz.

BOĞA

Kendinizle daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak etkinliklerde bulunabilirsiniz.

İKİZLER

Huzurunuzun bozulmaması için bazı haksızlıklara sessiz kalmış olabilirsiniz. Kaçtıklarınızla yüzleşebilirsiniz.

YENGEÇ

Tanıdık ve alışılagelmiş yerlerde bulunmayı tercih edebilir, sevdiklerinize düşkünlük gösterebilirsiniz.

ASLAN

Sorumluluklarınızın bilincinde hareket edebilirsiniz ancak fazla sabit kalmamaya dikkat etmenizde fayda var.

BAŞAK

Uzak mesafe ilişki ve kontakları gündeme gelebilir, eğitim hayatına katkı sağlayacak gelişmeler yaşanabilir.

TERAZİ

Mali konularla ilgilenebilirsiniz. Yatırım aracı olarak somut öğeleri tercih etmeniz olası.

AKREP

Güven veren ve sadakati aşılayan ilişkilere çekilebilirsiniz. Diğer insanlarla sağlam ilişkiler kurmaya istekli olabilirsiniz.

YAY

Yoğun tempodan mutlu olmanız mümkün, günlük hayatınızdaki konforunuzu arttıracak hamleleriniz olabilir.

OĞLAK

Hayatın hızlı akışından uzaklaşıp sessiz sakin bir ortamda huzur bulmaya ihtiyacınız olabilir, bulunduğunuz yeri güzelleştirme arzunuz yoğun.

KOVA

Ev ve aile konularında şanslısınız. Gayrimenkul alım satımı söz konusu olabilir.

BALIK

Hayal gücünüzü ustalıkla kullanabileceğiniz alanlarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı anlatma ihtiyacı duyabilirsiniz.

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