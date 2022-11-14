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Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (14 Kasım 2022)

KOÇ

Yuvanıza düşkün ve oldukça evcimen hissedebilirsiniz. Düşüncelerinizi içinizde tutmak yerine paylaşmanızda yarar var.

 

 

BOĞA

İletişimde alınganlık ve yanlış anlaşılmalar olabilir, kendinizi net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız.

 

 

İKİZLER

Gönüllü harcamalarda bulunarak kendinizi şımartabilirsiniz. Finansal anlamda olumlu yönde gelişmeler yaşanabilir.

 

 

YENGEÇ

Yönetme ve idare isteği ile çevrenize hükmetmek isteyebilir, kendinizi oldukça iyi ifade ederek uzlaşı ve anlaşmalarda bulunabilirsiniz.

 

 

ASLAN

Arabesk bir bakış açısı ile kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Duygularınızdaki hızlı değişim ile kararlarınızı erteleyin derim.

 

 

BAŞAK

Diğer insanlara karşı gösterdiğiniz tavır sert ve korumacı bir yapıda olabilir. Kendinizi olduğunuz gibi yansıtabildiğiniz insanlarla bir arada olabilirsiniz.

 

 

TERAZİ

Bulunduğunuz mekân ve iş yerinde bütünün yararına olacak işler yapabilirsiniz. İdare ettiğiniz konularda destek görebilirsiniz.

 

 

AKREP

Ne istediğinize dair genel geçer bir kanıya varmakta zorlanabilirsiniz, olumsuzluklar karşısında başka yollar aramaya gönüllü olabilirsiniz.

 

 

YAY

Sınır koymakta zorlandığınız konularla ilgili gündemler oluşabilir, bağımlılıklar uyarıcı nitelikte kendini hissettirebilir.

 

 

OĞLAK

İkili ilişkilerinizde şartlara göre yön tayin etme kararı alabilirsiniz. İş ve ortaklıklarınızda ihmalkârlık söz konusu olabilir.

 

 

KOVA

Disiplin gerektiren monoton iş ve rutinlerden uzaklaşarak rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz. Mekân ve yer değişikliği olabilir.

 

 

BALIK

Romantik ilişkilerinizde fedakâr bir rol üstlenebilir, kendinizi duygularınıza teslim etmeye istekli olabilirsiniz.

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