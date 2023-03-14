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Günlük burç yorumları (14 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (14 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (14 Mart 2023)

KOÇ

Evet belki hayatınızı masaya yatırdığınızda içlenip ağlamak isteyebilirsiniz ama bu konuda arkadaşlarınız yardıma hazır gibi. 

 

BOĞA

Paranızı biriktirin; yakında ihtiyacınız olabilir. İş yerinde tanıştığınız kişilerle dostane ilişkiler kurmanız lehinize olacaktır.  İyi hesap yapın.  

 

İKİZLER

Bugün, sanatsal yetenekleriniz bir projede veya işte ön plana çıkabilir. Bu, alışık olmadığınız için endişeli hissetmenize neden olabilir. 

 

YENGEÇ

İşlerin sorunsuz ilerlemesi için ev cephesinde biraz iddialı olmanız gerekecek. Diş ağrısı veya mide rahatsızlığı nedeniyle sorunlar yaşayabilirsiniz. 

 

ASLAN

Arkadaş çevreniz ve iletişim alanında baskılandığınız bir gün. O yana bu yana yetiştirmeniz gereken yazılarınız söz konusu olabilir. 

 

BAŞAK

Bugün tonlarca enerjiniz olacak ve harika bir şey başaracaksınız. Bugün evli olanlar çocuklarının okulları için çok para harcamak zorunda kalabilirler. 

 

TERAZİ

Ev atmosferinizi daha iyi hale getireceksiniz. Pahalı bir girişimde bulunmadan önce sağduyunuzu kullanın. Çevrenizle sert bir dil kullanmaktan kaçının. 

 

AKREP

Aile ve arkadaşlardan beklenmedik hediyeler ve güzel sözler işitebilirsiniz. İş yerinde yapılan ayarlamalar sizin yararınıza olacaktır. 

 

YAY

Tam olarak ne istediğinizi ne yapacağınızı bilemediğiniz bir gün yaşamanız olası. O nedenle boşluktaymış gibi hissedebilirsiniz. 

 

OĞLAK

Günün geç saatlerinde eski bir dostun ziyareti akşamınızı güzelleştirir. Altın yıllarınızı düşünürken, çocukluk anılarınıza sığının mutlu olun.  

 

KOVA

Hemen daha iyi hissetmeye başlamak için bir doktorun talimatlarını izleyin. Bugün yatırımlarınızı ve geleceğe yönelik isteklerinizi bir sır olarak saklayın. 

 

BALIK

Havada tutkulu bir aşk kokusu var bugün sizin için, ama bu konuda yine de dikkati elden bırakmayın. Kendinize güvenin.  

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