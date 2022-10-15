  • BIST 3.626,96
  • Altın 981.369
  • Dolar 18.5392
  • Euro 18.0567
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail-Lübnan deniz yetki alanları anlaşması bölge ve Avrupa için neden önemli?

Günlük burç yorumları (15 Ekim 2022)

» »
Günlük burç yorumları (15 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (15 Ekim 2022)

KOÇ

Kardeşler ve yakın çevrenizle etkileşimde olabilirsiniz, yeni plan ve girişimleriniz olabilir.

 

BOĞA

Kazanç mücadelesinde şans sizden yana, işlerinizi yoluna koymak ve genişletmek için motive olabilirsiniz.

 

İKİZLER

Potansiyelinizi tam olarak ortaya koymakta isteksiz olabilirsiniz, etki alanınızı genişleteceğiniz kontaklarda bulunmanız mümkün.

 

YENGEÇ

Geçmişin yeterince geçmeyen anılarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Gelgitli bir zihin ile karar almamakta yarar var.

 

ASLAN

Bilgi ve deneyimlerinizi diğerleriyle paylaşacağınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi geliştirmeniz mümkün.

 

BAŞAK

Kariyer hayatınızı olumlu yönde etkileyen finansal gelişmeler yaşanabilir, dikey yönlü bir pozisyon değişikliği gerçekleşebilir.

 

TERAZİ

Kalbinizin sesine kulak vererek hareket edebilirsiniz. Çaba sarf ettiğiniz konularda sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

 

AKREP

Sessizce çalışmayı ilke edinmiş olabilirsiniz, detaylı analizlerde bulunabilir ve ortaklı gelirlerinize odaklanabilirsiniz.

 

YAY

Monoton ilişkilerden uzaklaşmak isteyebilir, mental anlamda tatmin olacağınız faaliyetlerde yer alabilirsiniz.

 

OĞLAK

İş veriminizi dengede tutmakta zorlanabilirsiniz, iş ilişkileri ile özel hayatınız arasında kalabilirsiniz.

 

KOVA

İlişkilerinizdeki romantizmi sorgulayabilirsiniz. Yersiz bir şekilde mantıklı olmaya çalışmanız söz konusu olabilir.

 

BALIK

Ebeveyn figürleri ve aile büyükleriyle görüşmeler yapabilirsiniz. Anlamlı ilişkiler önceliğiniz olabilir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocukken deniz kenarında vakit geçirmek yetişkinliği de etkiliyor12 Ekim 2022 Çarşamba 22:53
  • Elon Musk’tan ‘yanık saç kokan’ parfüm12 Ekim 2022 Çarşamba 17:33
  • Gözlük camı seçerken nelere dikkat edilmeli?12 Ekim 2022 Çarşamba 15:49
  • Köpeğinizin cinsi sizin hakkınızda ipuçları veriyor12 Ekim 2022 Çarşamba 15:17
  • İklim değişikliği, maymunları ve lemurları ağaçlardan yere indirebilir12 Ekim 2022 Çarşamba 09:53
  • Günlük burç yorumları (12 Ekim 2022)12 Ekim 2022 Çarşamba 08:21
  • Uzman estetik cerrahı, altın orana sahip ünlü isimleri açıkladı11 Ekim 2022 Salı 22:17
  • Erkeklerin, biyolojik olarak kadınlardan daha hızlı yaşlandığı ortaya çıktı11 Ekim 2022 Salı 21:08
  • Günlük burç yorumları (11 Ekim 2022)11 Ekim 2022 Salı 16:34
  • Araştırma: Vejetaryenler et yiyenlerden daha fazla depresyona giriyor11 Ekim 2022 Salı 10:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti