Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022)

Ay, Boğa burcundaki transitine devam ediyor. Değişim ve dönüşüme karşı dirençli hissedebilirsiniz.
KOÇ
İş ve çalışma alanınızdaki konforunuzu arttırmaya yönelik faaliyetleriniz olabilir. Maddi anlamda refaha ulaşabilirsiniz.
BOĞA
İnatçı ve dediğim dedik tavra bürünebilirsiniz, baskın olma arzunuz yoğun. Çevrenizle etkileşim halinde olacağınız durumlar gelişebilir.
İKİZLER
Tecrübe edilen deneyimlerin arka planda muhasebesi devam ediyor. Direnç gösterdiğiniz konularda inadınızı kırmanız gerekebilir.
YENGEÇ
Çalışma ve emeklerin karşılığını somut olarak alabilirsiniz. Yeni başarıların kilidi açılıyor.
ASLAN
Konum ve sosyal statünüzü arttırmak için istekli olabilirsiniz. Lüks bir hayat için çalışmanız söz konusu.
BAŞAK
Bakış açınızda duyguların söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Duygusal kararlar alarak vicdani anlamda rahatlama yoluna gidebilirsiniz.
TERAZİ
Kendi fikirlerinizi olabildiğince kapalı tutarken başkalarına karşı son derece meraklı ve doyumsuz olabilirsiniz. İlginizi kendi içinize çevirmeniz gerekebilir.
AKREP
Tarafsız olduğunuz konulardaki yönetimi eşinize veya ortağınıza paslamanız mümkün. Paylaşımda olmaya ihtiyacınız olabilir.
YAY
Çalışma şartlarını iyileştirmeniz gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Sorguladıkça farkındalığınızın artması mümkün.
OĞLAK
Lükse ve konfora düşkünlüğünüz artabilir. Ev yaşamı ve dekorasyona dair harcamalarda bulunabilirsiniz.
KOVA
Ev ve aile yaşamı gündeminizi oluşturabilir. Arsa alım satımı gibi toprak mevzuları gündemde olabilir.
BALIK
Yaratıcı aktivite gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Dil ve iletişim alanında gelişmeler yaşanabilir.
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