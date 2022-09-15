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Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 15 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (15 Eylül 2022)

Ay, Boğa burcundaki transitine devam ediyor. Değişim ve dönüşüme karşı dirençli hissedebilirsiniz.

KOÇ

İş ve çalışma alanınızdaki konforunuzu arttırmaya yönelik faaliyetleriniz olabilir. Maddi anlamda refaha ulaşabilirsiniz.

BOĞA

İnatçı ve dediğim dedik tavra bürünebilirsiniz, baskın olma arzunuz yoğun. Çevrenizle etkileşim halinde olacağınız durumlar gelişebilir.

İKİZLER

Tecrübe edilen deneyimlerin arka planda muhasebesi devam ediyor. Direnç gösterdiğiniz konularda inadınızı kırmanız gerekebilir.

YENGEÇ

Çalışma ve emeklerin karşılığını somut olarak alabilirsiniz. Yeni başarıların kilidi açılıyor.

ASLAN

Konum ve sosyal statünüzü arttırmak için istekli olabilirsiniz. Lüks bir hayat için çalışmanız söz konusu.

BAŞAK

Bakış açınızda duyguların söz sahibi olduğunu söylemek mümkün. Duygusal kararlar alarak vicdani anlamda rahatlama yoluna gidebilirsiniz.

TERAZİ

Kendi fikirlerinizi olabildiğince kapalı tutarken başkalarına karşı son derece meraklı ve doyumsuz olabilirsiniz. İlginizi kendi içinize çevirmeniz gerekebilir.

AKREP

Tarafsız olduğunuz konulardaki yönetimi eşinize veya ortağınıza paslamanız mümkün. Paylaşımda olmaya ihtiyacınız olabilir.

YAY

Çalışma şartlarını iyileştirmeniz gerektiğinin farkına varabilirsiniz. Sorguladıkça farkındalığınızın artması mümkün.

OĞLAK

Lükse ve konfora düşkünlüğünüz artabilir. Ev yaşamı ve dekorasyona dair harcamalarda bulunabilirsiniz.

KOVA

Ev ve aile yaşamı gündeminizi oluşturabilir. Arsa alım satımı gibi toprak mevzuları gündemde olabilir.

BALIK

Yaratıcı aktivite gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz. Dil ve iletişim alanında gelişmeler yaşanabilir.

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