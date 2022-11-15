Günlük burç yorumları (15 Kasım 2022)

KOÇ

Aşkın kitabını yazmayı düşünerek romantik ilişkilere çekilebilirsiniz. Size ihtiyaç duyan insanlarla bir arada olmanız mümkün.

BOĞA

Ev ve aile yaşamında benmerkezci bir tavırda olabilirsiniz. Aile büyükleri ile yeni etkileşimler oluşabilir.

İKİZLER

Acele etmekten kaçının derim. Engel tanımadan fikirlerinizi gerçekleştirmeye çalışabilir, yakın çevrenizden de destek görebilirsiniz.

YENGEÇ

Özdeğer ve farkındalık teması ile kendi değerinizi anlama yolunda olabilirsiniz. Özgüven tazelemesi ile farklı girişimlerde bulunabilirsiniz.

ASLAN

Işıldayıp parıldamak için oldukça hazır olabilirsiniz. Aklınızdaki konum ve makama ulaşmaya istekli olmanız mümkün.

BAŞAK

Gururunuzu kıran noktalara takılı kalarak düşünceli bir ruh haline bürünmeye meyilli olabilirsiniz. Alçakgönüllü tavrınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Sosyal ortamların göz bebeği olabilir, liderlik etmeniz gereken durumlarla baş başa kalabilirsiniz. Denge derken aşırıya kaçmamakta yarar var.

AKREP

Kariyer hayatına patron ve aile büyüğü desteği gelebilir. Otoriteleriniz tarafından takdire şayan görülebilirsiniz.

YAY

Düşüncelerde fanatizm göstermekten keyif alabilirsiniz, inandığınız doğruları savunmak farklı kapıları aralayabilir.

OĞLAK

Giderlerle artış söz konusu olabilir, harcamalarınızı gözden geçirmek yahut kaynaklarınızı arttırma yoluna gidebilirsiniz.

KOVA

Romantik ilişkilerinizde ve diğer birlikteliklerinizde kendinizi büyütme eğiliminde olabilirsiniz. Ben ve biz dengesi biraz şaşırabilir.

BALIK

Artistik kabiliyetlerinizi iş hayatında sergilemekten keyif alabilir, hünerlerinizle göz doldurabilirsiniz. Abartılı hareketler yerinde iyidir.