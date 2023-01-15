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Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)

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Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)
Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)

KOÇ

Spor yapmak diyete başlamak için bir program yapmanız bugün işinizi bayağı kolaylaştırabilir. Kendinize bakmanız gerekebilir.

 

BOĞA

Finans ve iş konularını bir kenara bırakarak bugün bütün şalterleri indirmeye bakın. Çevrenizde bir iki kişiden daha fazlasını bulundurmayın.

 

İKİZLER

Kişisel bakım ve gelişim için iyi bir gün. Özellikle estetik ve küçük operasyonlar için bir planlama yapacaksanız buna başlayın derim.

 

YENGEÇ

Mutfakta harikalar yaratmanız için iyi bir gün kendinizi ve dostlarını mutlu edecek lezzetler keşfet için kolları sıvayabilirsiniz.

 

ASLAN

Tam olarak adını koyamadığınız bazı kaygılar duyuyorsanız bu konuda bir içgörü sahip olmak için kendinizi sorgulayabilirsiniz.

 

BAŞAK

Ortalığı toparlayıp biraz temizlik yapmak isteseniz de bunu yapmayıp kendinizi dışarıya atmanız gezip dolaşmanız sizin için iyi olacaktır.

 

TERAZİ

Bugün elinizi attığınız işler önünüzde kolaylıkla ilerleyip çözülebilir. O nedenle kendinizi bugün biraz çalışmaya kaptırın derim.

 

AKREP

Bugün mümkünse yatıp dinlenin ve ruhunuzu koruma altına alın. Uzun uzun yürüyüşler veya kitap okumak da size iyi gelebilir.

 

YAY

Manasız konuşmalardan ve kuru gürültüden kendinizi uzak tuttuğunuz ölçüde bugün rahat edersiniz. İnsanlardan uzak kalın derim.

 

OĞLAK

Yeme içme ilgili ufak tefek sorunlar yaşamanız olası. Basit zehirlenmelere dikkat edin. Sağlık konusunda daha özenli olmanızda fayda var.

 

KOVA

Yolculuk yapma fikri bugün size hayli cazip gelebilir. Uzun yollar yapabilecek halde değilseniz, kısa mesafeli seyahatler iyi gelebilir.

 

BALIK

Karşılık dertleşmek ve hayat hakkında fikir teatisinde bulunmak için iyi bir gün.  Kendinizi dostlarınıza ne kadar açarsanız o kadar iyi.

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