  • BIST 2.857,18
  • Altın 1028.006
  • Dolar 17.9554
  • Euro 18.2501
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)

» »
Astrolog Murat İpek'ten 16 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)

Koç

Duygularınızı kimliğiniz doğrultusunda gösterebilir, kendinizi her anlamda abartmaya meylli olabilirsiniz.

Boğa

Duygu ve düşüncelerinizi içine atmak, haddinden fazla birikmesine sebep olabilir. Gerektiği şekilde paylaşılmalı ya da dışarı kanalize etmelisiniz.

İkizler

Arkadaş ortamına parlak fikirleriniz ve girişkenliğinizle renk katabilir, öncü olmak istediğiniz konulara liderlik edebilirsiniz.

Yengeç

İş hayatında duyulmamış, görülmemiş fikirleri ortaya dökmek için harika. Sahip olduğunuz tezcanlılığı korkmadan sergileyebilirsiniz.

Aslan

Körü körüne bağlanabileceğiniz kadar tatmin edici fikirler edinebilirsiniz ancak dikkatli olmanızda fayda var.

Başak

Öğrenmeye hevesli olduğunuz gizli kalan konularla hızlı karşılaşmalar yaşayabilir, ruhunuzu onaracak bilgiler edinebilirsiniz.

Terazi

Eşiniz/partneriniz sizin için daha mücadeleci ve atılgan olsun isteyebilirsiniz, kendinizi bir adım geri çekmeniz söz konusu olabilir.

Akrep 

Fiziksel anlamda hareketli bir gün geçirebilirsiniz, çok düşünmeye karşı plan ve programlı olmakta fayda var. 

Yay

Heyecan verici sporlar ve aktiviteler ilginizi çekebilir, doğa ile iç içe olmak isteyebilirsiniz.

Oğlak

Ailevi konularda çocuksu heveslerle hareket ederek sorunların çözümünü geciktirebilirsiniz, fevri davranmayın derim.

Kova

İletişim alanında öncü fikirleriniz olabilir, yakın çevrenizle sıkı etkileşim halinde olabilirsiniz.

Balık

Girişimcilik gösterdiğiniz konuların karşılığını almakta aceleci davranabilirsiniz, gelirlerinizi arttırmanız için güzel fırsatlar söz konusu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuksa Kampçılık Derneği faaliyetlerine başladı14 Ağustos 2022 Pazar 12:19
  • Avrupa'da nehirler dibe vurdu14 Ağustos 2022 Pazar 11:59
  • Araştırma: Muz kabuğundan unla yapılan kurabiyeler daha besleyici oluyor14 Ağustos 2022 Pazar 11:14
  • Güneş kaç yaşında?13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:20
  • Mülteci çocuklara ücretsiz olarak ders sağlamada gönüllü olarak sorumluluk alan öğretmenlere teşekkür13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:57
  • Yüksek sıcaklıklar kertenkelelerin 'yaşlı' doğmasına yol açıyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:14
  • Karaya vuran yunusları kova kova su atıp havlulara sararak kurtardılar13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:02
  • Amerika kıtasını boydan boya kat ediyor12 Ağustos 2022 Cuma 21:49
  • Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 20:49
  • Dinozorlardan daha yaşlı olduğunu biliyor muydunuz: Köpekbalıkları hakkında beş şaşırtıcı bilgi11 Ağustos 2022 Perşembe 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti