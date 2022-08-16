Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)

Koç
Duygularınızı kimliğiniz doğrultusunda gösterebilir, kendinizi her anlamda abartmaya meylli olabilirsiniz.
Boğa
Duygu ve düşüncelerinizi içine atmak, haddinden fazla birikmesine sebep olabilir. Gerektiği şekilde paylaşılmalı ya da dışarı kanalize etmelisiniz.
İkizler
Arkadaş ortamına parlak fikirleriniz ve girişkenliğinizle renk katabilir, öncü olmak istediğiniz konulara liderlik edebilirsiniz.
Yengeç
İş hayatında duyulmamış, görülmemiş fikirleri ortaya dökmek için harika. Sahip olduğunuz tezcanlılığı korkmadan sergileyebilirsiniz.
Aslan
Körü körüne bağlanabileceğiniz kadar tatmin edici fikirler edinebilirsiniz ancak dikkatli olmanızda fayda var.
Başak
Öğrenmeye hevesli olduğunuz gizli kalan konularla hızlı karşılaşmalar yaşayabilir, ruhunuzu onaracak bilgiler edinebilirsiniz.
Terazi
Eşiniz/partneriniz sizin için daha mücadeleci ve atılgan olsun isteyebilirsiniz, kendinizi bir adım geri çekmeniz söz konusu olabilir.
Akrep
Fiziksel anlamda hareketli bir gün geçirebilirsiniz, çok düşünmeye karşı plan ve programlı olmakta fayda var.
Yay
Heyecan verici sporlar ve aktiviteler ilginizi çekebilir, doğa ile iç içe olmak isteyebilirsiniz.
Oğlak
Ailevi konularda çocuksu heveslerle hareket ederek sorunların çözümünü geciktirebilirsiniz, fevri davranmayın derim.
Kova
İletişim alanında öncü fikirleriniz olabilir, yakın çevrenizle sıkı etkileşim halinde olabilirsiniz.
Balık
Girişimcilik gösterdiğiniz konuların karşılığını almakta aceleci davranabilirsiniz, gelirlerinizi arttırmanız için güzel fırsatlar söz konusu.
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