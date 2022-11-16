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Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (16 Kasım 2022)

KOÇ

Hobiler ve bahçe işleri gündeminizde olabilir, keyif aldığınız aktivitelere zaman yaratabilirsiniz. İletişiminiz hararetli olabilir.

 

BOĞA

Aile yaşamında çeşitli krizler olabilir, bu krizlere çözüm ararken dediğim dedik bir tavrı kenara bırakmakta yarar var.

 

İKİZLER

Sahne sanatları, kendinizi göstererek iletişim kurabileceğiniz alanlarda başarılı olabilirsiniz. Özgüveninizi yerine getirecek gelişmeler olabilir.

 

YENGEÇ

Parasal konularda bir aile büyüğünün desteği gelebilir, lüks ve konfor ihtiyacınızı giderecek harcamalarda bulunabilirsiniz.

 

ASLAN

Geri planda kalmak yerine olumlu yanlarınızla parlayabilir, çevrenizin iltifat ve övgülerini toplayabilirsiniz. Cesaret gerektiren konularda şans sizden yana.

 

BAŞAK

İçsel anlamda bir hak arayışında olabilirsiniz. Kendinizi geri çekerek arka planda iş yürütmek isteyebilirsiniz.

 

TERAZİ

Girdiğiniz ortamlara canlılık ve heyecan katabilir, göz önünde olmaktan keyif alabilirsiniz. Organizasyon ve ekip işlerinde başarılı olmanız mümkün.

 

AKREP

İş hayatında hak ve adalet konularında öncü olabilir, liderlik etmeniz gereken konularla ilgilenebilirsiniz.

 

YAY

Yurtdışı ve seyahat planlarınız olabilir, abartılı duygulardan beslenerek hareket etmeye istekli olabilirsiniz.

 

OĞLAK

Gizli kalan konuları aydınlatmak isteyebilir, bu doğrultuda eş ve ortaklarınızla bazı konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

 

KOVA

İkili ilişkilerinizde şımartılmak ve el üstünde tutulmak isteyebilirsiniz. Aşk ve sevgi teması ön planda.

 

BALIK

Günlük rutinlerinizi bozmadan devam etmek isterken heyecan katma arzusunda olabilirsiniz. Dediğim dedik tavır ile hareket etmeniz mümkün.

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