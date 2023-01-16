Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023)

KOÇ

Kredi kullanmak veya borç para almak için bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer böyle bir sorun içindeyseniz hesabınızı iyi yapın derim.

BOĞA

Tartışmaya girmemek için bugün daha net ve anlaşılır cevaplar vermeniz gerekebilir. Olabildiğince açıklamacı olun.

İKİZLER

Sağlık konusunda bağırsaklar ve genel olarak sindirim sisteminize dikkat etmenizde fayda var. Asap bozukluğu buna neden olabilir.

YENGEÇ

Sevgilinizle gelecek planları yapmak için aceleci olmayın. Her şeyin bir zamanı vardır. Daha sabırlı ve sakin bir zamanı kollayın bunun için.

ASLAN

Annenizle, babanızla veya aile büyükleriyle bugün ilgilenmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Bu konuda biraz özverili olmalısınız.

BAŞAK

Kardeşinizle, arkadaşlarınızla planlar yapıp sonra hayal kırıklığı yaşamamanız için ayaklarınızın bugün yere basması şart.

TERAZİ

“Paralar, paralar bozulmasın aralar” diyerek bugün elinizdeki avucunuzdakini de kaybetme olasılığınız hayli fazla. Akıllı olun az!

AKREP

Kafanız bugün oradan oraya seke seke çalışabilir. Hiçbir biçimde kendinizi zorlamayın derim. Durum daha da karışabilir.

YAY

Bugün aklınız başka yerde ruhunuz ve bedeniniz ise bambaşka yerlerdeymiş gibi hissedebilirsiniz. Dikkatinizi toplamak için doğru beslenin.

OĞLAK

Yazışmalara, özellikle elektronik ortamda dile getirdiklerinize bugün ekstradan özen gösterin. Kendinizi tam olarak ifade edin.

KOVA

İş arkadaşları ve yöneticilerle ufak tefek gerginliklere açık bir gün. Karşınızdakiler sınırlarınızı zorlayabilir, muhatap olmayın derim.

BALIK

Mahkeme ve hukuki konularda bir karışıklık varsa hayatınızda üstüne gidip halletmek için hareket alabilirsiniz. Bilen birilerine danışın.