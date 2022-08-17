Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022)

Ay, Boğa burcuna geçti. Duygusal güvenlik ihtiyacıyla hareket edebilir, kalıcı işlere imza atabilirsiniz.
Koç
Maddi güvence arayışı, kalıcı ilişkiler kurma isteği sizi garantici davranmaya itebilir.
Boğa
Tam da olmak istediğiniz gibi olduğunuzu düşünebilirsiniz, ben demekten hoşnut olacağınız durumlar olası.
İkizler
İçsel bir kararlılıkla hareket edebilirsiniz ancak dışa duyulan olumsuz duyguları kendinize çevirmemenizde fayda var.
Yengeç
Uzun vade ve devamlı çalışma gerektiren konular gündeme gelebilir, arkadaş çevreniz ve çeşitli gruplardan destek görebilirsiniz.
Aslan
İş hayatında kontrollü olmanın dozunu ayarlamanız gerek, çalışma arkadaşlarınızla yeni planlar yapabilirsiniz.
Başak
Uzun süredir hayal edilen şeylere ulaşma fırsatı yakalayabilirsiniz, fırsatları kaçırmayın derim.
Terazi
Finansal konular üzerine çalışmanız gerekebilir, sürpriz giderler söz konusu. O nedenle daha temkinli olun.
Akrep
Eş ve ortaklarınıza karşı ben yerine biz deme arzunuz oldukça yoğun, aradığınız güveni diğer insanlarda bulabilirsiniz.
Yay
İş hayatında garantici olmak yerine riskleri hesap ederek ilerlemenizde fayda var.
Oğlak
Rutin haline gelen aktivitelerden keyif alabilir ev ve aile yaşamını dekorasyonla renklendirebilirsiniz.
Kova
Ailenizi ilgilendiren finansal yapılandırmalar çeşitli gayrimenkuller söz konusu olabilir.
Balık
Dediğim dedik davranışlar sergilemekten çekinmeyebilir, bildiğinizi okumakta ısrarcı olabilirsiniz.
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