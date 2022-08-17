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Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 17 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2022)

Ay, Boğa burcuna geçti. Duygusal güvenlik ihtiyacıyla hareket edebilir, kalıcı işlere imza atabilirsiniz.

Koç

Maddi güvence arayışı, kalıcı ilişkiler kurma isteği sizi garantici davranmaya itebilir.

Boğa

Tam da olmak istediğiniz gibi olduğunuzu düşünebilirsiniz, ben demekten hoşnut olacağınız durumlar olası.

İkizler

İçsel bir kararlılıkla hareket edebilirsiniz ancak dışa duyulan olumsuz duyguları kendinize çevirmemenizde fayda var.

Yengeç

Uzun vade ve devamlı çalışma gerektiren konular gündeme gelebilir, arkadaş çevreniz ve çeşitli gruplardan destek görebilirsiniz.

Aslan

İş hayatında kontrollü olmanın dozunu ayarlamanız gerek, çalışma arkadaşlarınızla yeni planlar yapabilirsiniz.

Başak

Uzun süredir hayal edilen şeylere ulaşma fırsatı yakalayabilirsiniz, fırsatları kaçırmayın derim.

Terazi

Finansal konular üzerine çalışmanız gerekebilir, sürpriz giderler söz konusu. O nedenle daha temkinli olun.

Akrep

Eş ve ortaklarınıza karşı ben yerine biz deme arzunuz oldukça yoğun, aradığınız güveni diğer insanlarda bulabilirsiniz.

Yay

İş hayatında garantici olmak yerine riskleri hesap ederek ilerlemenizde fayda var.

Oğlak

Rutin haline gelen aktivitelerden keyif alabilir ev ve aile yaşamını dekorasyonla renklendirebilirsiniz.

Kova

Ailenizi ilgilendiren finansal yapılandırmalar çeşitli gayrimenkuller söz konusu olabilir.

Balık

Dediğim dedik davranışlar sergilemekten çekinmeyebilir, bildiğinizi okumakta ısrarcı olabilirsiniz.

 

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