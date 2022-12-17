  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022)

» »
Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (17 Aralık 2022)

KOÇ

Partnerinizi mutlu etmekten keyif alabilir, uyumlu ilişkiler kurabilirsiniz. Denge kurma arzusu ile hareket etmeniz mümkün.

 

 

BOĞA

İş yaşamını ve çalışma ortamını güzelleştirmek adına girişimleriniz olabilir. İş birliği sağlamak adına olumlu etkiler mevcut.

 

 

İKİZLER

Yeni tanışmalar, flörtler söz konusu olabilir. Renkli, neşeli, sohbet muhabbet adına oldukça verimli enerjiler bulunuyor.

 

 

YENGEÇ

Aile olma teması ön plana çıkarken ilişkiye olan istekliliğiniz artış gösterebilir. Kusursuz olanı arzulamanız olası.

 

 

ASLAN

Uyumlu olduğunuz kişilerle iş yapmak mantıklı gelebilir, dengeyi bulmanız gereken durumlar gelişebilir.

 

 

BAŞAK

Finansal konularda dengeyi bulmak için çabalarınız olabilir. Adil bir paylaşım sonucu sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

 

 

TERAZİ

Kendiniz için mücadele etme kararı alabilir, fikirsel anlamda daha bütüncül bir bakış açısıyla hareket edebilirsiniz.

 

 

AKREP

Duygusal sebepleri mantık yoluyla bastırarak hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Çalkantılı konularda karar almamanızda fayda var.

 

 

YAY

Sosyal aktivitelerde etkin bir biçimde rol alabilirsiniz. Geniş bir çevreye hitap eden ortamlarda bulunarak ileriye dönük plan yapmak söz konusu olabilir.

 

 

OĞLAK

İtibar ve başarıya içgüdüsel olarak çekilebilirsiniz. Özel hayat ile toplumsal hayat arasında denge kurmanız gerekebilir.

 

 

KOVA

Kabaran duygular ile kendinizi ifade ederken coşkulu tavırlar sergilemeniz olası. Yolculuklar ve planlar gündeminizde yer alabilir.

 

 

BALIK

Başkalarının kazançları ile ilgili konularda denge ve adaleti sağlama rolünü üstlenebilirsiniz. İşbirliği ve uzlaşmada bulunmak için istekli olmanız mümkün.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kedilerin 12 bin yıl önce Orta Doğu’da evcilleştirildiği ortaya çıktı15 Aralık 2022 Perşembe 12:59
  • Günlük burç yorumları (15 Aralık 2022)15 Aralık 2022 Perşembe 10:35
  • Mevsimler ve uyku düzeni arasındaki ilişki açığa çıktı14 Aralık 2022 Çarşamba 22:11
  • Uzmanlar yeni anneleri uyardı: Sosyal medya sağlığı olumsuz etkileyebilir14 Aralık 2022 Çarşamba 21:35
  • 2022’de öldürülen gazeteci sayısı geçen yıla oranla yüzde 45 arttı14 Aralık 2022 Çarşamba 17:32
  • Otobüse koşmak, çocuklarla hareketli aktiviteler yapmak uzun yaşamaya yardımcı olabilir14 Aralık 2022 Çarşamba 16:24
  • Dünyanın en zengini artık Elon Musk değil14 Aralık 2022 Çarşamba 13:14
  • Günlük burç yorumları (14 Aralık 2022)14 Aralık 2022 Çarşamba 09:14
  • Bilim insanları füzyon reaksiyonundan ilk kez net enerji kazanımı elde etti13 Aralık 2022 Salı 22:38
  • Bilimsel araştırma: Çocuklara tablet vermek çok ciddi sonuçlar doğuruyor13 Aralık 2022 Salı 20:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti