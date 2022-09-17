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Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 17 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (17 Eylül 2022)

Ay, İkizler burcundaki seyrine devam ediyor. Bilgi alışverişinde bulunmak oldukça kolay ancak aynı derecede bilgi kirliliği de oluşabilir, dikkat.

KOÇ

Eğitim amaçlı gezilerde bulunabilirsiniz. Yakın çevrenizle birlikte kısa yolculuklar gündeminizde olabilir.

BOĞA

Ticari faaliyetlerden para kazanmanın peşine düşebilirsiniz. Çeşitli ortaklık veya destekler söz konusu olabilir.

İKİZLER

Duygusal anlamda tatmin olmaya ve doyuma ulaşmaya ihtiyacınız var. Sevdiklerinizle iç içe olmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ

Kafa karışıklığı yaşanabilir, duygularınız gelgitli olabilir. Neyi ne kadar istediğinize objektif olarak karar vermeniz gerekebilir.

ASLAN

Organizasyonlarda bulunabilir veya katılım sağlayabilirsiniz. Bir amaca hizmet eden grubun bir parçası olmaktan keyif alabilirsiniz.

BAŞAK

Kariyere anne desteği gelebilir. Bulunduğunuz konumun yeterli olduğunu düşünerek ilerlemek için çekimser bir tavır gösterebilirsiniz.

TERAZİ

Yabancı ülkeler ve uluslar arası ilişkiler söz konusu olabilir. Doğru ve anlaşılır bir İletişim yeteneğine sahipsiniz.

AKREP

Köklü değişiklikler yapmak için gereken cesarete sahip olduğunuzu hissedebilirsiniz. Kendiniz için en iyi versiyona ulaşmak mümkün.

YAY

İkili ve romantik ilişkilerinizde mental olarak hafiflemeye ihtiyacınız var, gemiyi ben yürütüyorum hissine kapılıp kendinizi geri çekmeniz olası.

OĞLAK

Alışkanlıklarınızı değiştirmek için karar alabilirsiniz. Daha sağlıklı ve pratik rutinler oluşturabilirsiniz.

KOVA

Çocuklar söz konusu olabilir. Eğlence ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

BALIK

Bazı şeylerin özellikle ailevi konuların oturması ve zihninize yerleşmesi için belirli bir zamana ihtiyacınız olabilir, evden ziyade dışarıda olmayı tercih edebilirsiniz.

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