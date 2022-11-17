Günlük burç yorumları (17 Kasım 2022)

KOÇ
Rutinlerinizi ve boş zamanlarınızı daha verimli hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilir, yeni alışkanlıklar edinme kararı alabilirsiniz.
BOĞA
Adanmışlık hissi ile hareket ederek çocuklarınıza, partner ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Yaratıcı aktivitelerde bulunmak için uygun.
İKİZLER
Aile ve ev yaşamı ile ilgili planlarınız olabilir, gayrimenkul alım satımı gibi finans kaynaklı kararlar alabilirsiniz.
YENGEÇ
Ne söylediğinize dikkat etmenizde fayda var. İletişimde yanlış anlaşılmalar ve karışıklar yaşanabilir.
ASLAN
Özgüvene sahip olduğunuz konularda sınanabilirsiniz, yeteneklerinizi sergilemek için çeşitli fırsatlar bulmanız mümkün.
BAŞAK
İlişkilerinizdeki yerinize ve değerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz, kendinizi ortaya koymak için istekli olabilirsiniz.
TERAZİ
Özeleştiriyi abartarak kendinize haksızlık etmeyin derim. Yalnız kalarak kendinizi dinlemeye ve plan yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
AKREP
Sosyal konular gündeminizde olurken ekip çalışmalarında yer almak için gönüllü olabilirsiniz. Yardım ve destek içerikli konuşmalar mümkün.
YAY
Toplum önündeki duruşunuz ve iş hayatındaki yerinizle ilgili şanslı hissettiren gelişmeler olabilir, duygusal yönü ağır basan kararlar alabilirsiniz.
OĞLAK
Yükseköğrenim, eğitim ve kültürel faaliyetler ilginizi çekebilir, kendi gelişiminize odaklanarak hareket edebilirsiniz.
KOVA
Görünmeyen yüklerinizden arınabilirsiniz, size yarar sağlamayan unsurlardan uzaklaşarak özgürleşmeniz mümkün.
BALIK
İlişkileriniz genel anlamda gündeme gelirken kendi tavrınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıkta dengeli olmanız gerek.
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