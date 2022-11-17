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Günlük burç yorumları (17 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (17 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (17 Kasım 2022)

KOÇ

Rutinlerinizi ve boş zamanlarınızı daha verimli hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilir, yeni alışkanlıklar edinme kararı alabilirsiniz.

 

 

BOĞA

Adanmışlık hissi ile hareket ederek çocuklarınıza, partner ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Yaratıcı aktivitelerde bulunmak için uygun.

 

 

İKİZLER

Aile ve ev yaşamı ile ilgili planlarınız olabilir, gayrimenkul alım satımı gibi finans kaynaklı kararlar alabilirsiniz.

 

 

YENGEÇ

Ne söylediğinize dikkat etmenizde fayda var. İletişimde yanlış anlaşılmalar ve karışıklar yaşanabilir.

 

 

ASLAN

Özgüvene sahip olduğunuz konularda sınanabilirsiniz, yeteneklerinizi sergilemek için çeşitli fırsatlar bulmanız mümkün.

 

 

BAŞAK

İlişkilerinizdeki yerinize ve değerinize odaklanarak hareket edebilirsiniz, kendinizi ortaya koymak için istekli olabilirsiniz.

 

 

TERAZİ

Özeleştiriyi abartarak kendinize haksızlık etmeyin derim. Yalnız kalarak kendinizi dinlemeye ve plan yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

 

AKREP

Sosyal konular gündeminizde olurken ekip çalışmalarında yer almak için gönüllü olabilirsiniz. Yardım ve destek içerikli konuşmalar mümkün.

 

 

YAY

Toplum önündeki duruşunuz ve iş hayatındaki yerinizle ilgili şanslı hissettiren gelişmeler olabilir, duygusal yönü ağır basan kararlar alabilirsiniz.

 

 

OĞLAK

Yükseköğrenim, eğitim ve kültürel faaliyetler ilginizi çekebilir, kendi gelişiminize odaklanarak hareket edebilirsiniz.

 

 

KOVA

Görünmeyen yüklerinizden arınabilirsiniz, size yarar sağlamayan unsurlardan uzaklaşarak özgürleşmeniz mümkün.

 

 

BALIK

İlişkileriniz genel anlamda gündeme gelirken kendi tavrınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fedakârlıkta dengeli olmanız gerek.

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