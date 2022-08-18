Günlük burç yorumları: 18 Ağustos 2022 Perşembe

Ay, Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Öncelik listenize denge ve huzuru alabilirsiniz.

Koç

Sahip olduklarınızı savunma konusunda ısrarcı olabilirsiniz, ısrardan doğan alınganlık ve hassasiyet kendi değerinizle yüzleşmenizi sağlayabilir.

Boğa

Hedef listesinin ilk maddesi sizsiniz, diğer insanların istek ve dileklerinin önüne kendinizi rahatlıkla koyabilirsiniz.

İkizler

Sümenaltı ettiğiniz konular bugün huzursuz hissettirerek ortaya çıkabilir. Duygularınıza kulak vermeniz halinde pek çok detayla karşılaşabilirsiniz.

Yengeç

Dostluk ve sağlam arkadaşlıklarınızı çeşitli hediyelerle taçlandırmak isteyebilirsiniz. Minnet duyacağınız güzel gelişmeler yaşanabilir.

Aslan

Kariyer hayatına ailenizdeki kadınların desteği söz konusu. Arkanızda duran insanların sayesinde projelerinizi hayata geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Başak

Uzun soluklu çalışmalar nihayete erebilir, mücadele ettiğiniz konularda yüzünüz gülebilir.

Terazi

Bilmediğiniz ya da yeterince bilgi sahibi olmadığınız konular hakkında sürprizler yaşayabilir, bilgi edinebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz.

Akrep

İlişkilerinizde her anlamda tamamlanma arzusu duyabilirsiniz, bu arzu ile eksikliğini hissettiğiniz duyguları tatmin etmeniz mümkün.

Yay



Günlük hayatınızı kolaylaştıracak aletler ve pratik olan her şey ilginizi çekebilir. Rahat ve huzurlu anların peşine düşebilirsiniz.

Oğlak

Keyif ve konfor alanınızı arttırma yoluna gidebilir, hayat kalitenizi arttırmaya yönelik harcamalarda bulunabilirsiniz.

Kova

Çeşitli tarla/arsa gibi alanların değerlendirilmesi gündeme gelebilir, aile meclisinde görüşmeler yapılması olası.

Balık

Yakın çevreniz ile irtibat halinde olabilir, karşılıklı ihtiyaç duyulan ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.