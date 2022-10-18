Günlük burç yorumları (18 Ekim 2022)

KOÇ

Egonuzu besleyip kendinizi gösterebileceğiniz aktivitelerde bulunabilirsiniz. Maceracı atılımlar ilginizi çekebilir.

BOĞA

Ailenizle ve yuvanızla ilgili gururlanacağınız durumlar gelişebilir. Alışkanlık ve kurallarınızı gözden geçirebilirsiniz.

İKİZLER

Sahip olduğunuz fikir ve amaçlarınızın tutarlı olmasına özen gösterebilirsiniz. İyi olduğunuz alanlarda koltuk kabartacak başarılarınız olabilir.

YENGEÇ

Yeteneklerinizi sergileyerek para kazanmaya çalışabilirsiniz. Bağımsız olmak, kendi paranızı kazanmak önemli olabilir.

ASLAN

Beğenilme ve takdir edilme arzusuyla hareket edebilirsiniz. Kararlı olduğunuz konularda olumlu sonuçlar almanız mümkün.

BAŞAK

Geçmişin zihninizde yaşattığı dinamizm hareketinizi kısıtlayabilir, benliğinizi besleyerek iyi olduğunuz alanlardaki etkinliğinizi arttırmanızda fayda var.

TERAZİ

Para biriktirmek yerine lüks harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş toplantıları ve çeşitli sosyal aktivitelere vakit ayırmanız mümkün.

AKREP

Bireysel çabalarınızın karşılığını almanız için birtakım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sözel alanlardaki becerileriniz göz doldurabilir.

YAY

Gelişen olaylara karşı yön veren, öncülük eden taraf olmayı tercih edebilirsiniz. Merak duygusu ile sorgulamalarınız artabilir.

OĞLAK

Benmerkezci bir tavır ile ilgi talep etmeniz mümkün. Sabit fikirli olduğunuz konularda inisiyatif almanız gerekebilir.

KOVA

Takım çalışmaları, gruplar ve iş birliklerinde başarılı olabilirsiniz. Eleştirilere yeterince açık hissetmemeniz olası.

BALIK

Yaptığınız işlerin gurur kaynağı olması önem taşıyor. Kendini ispatlama arzusunun bir ihtiras haline getirmemekte fayda var.