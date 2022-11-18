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Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (18 Kasım 2022)

KOÇ

Sağlığınızla ilgili tereddüt ettiğiniz noktalarda destek alabilirsiniz. Günlük rutinler ve yapılması gerekenlerle meşgul olabilirsiniz.

 

 

BOĞA

Ev yaşamı, dekorasyon ve yeni eşyalarla ilgilenebilirsiniz. Keyif alacağınız yeni alanlar yaratmak için fırsat bulabilirsiniz.

 

 

İKİZLER

Aile büyükleriyle iletişim ve etkileşimleriniz artabilir. Kalıcı hale getirmek istediğiniz çalışmalar için destek alabilirsiniz.

 

 

YENGEÇ

Ticari faaliyet ve girişimler gündeminizde olabilir, kısa süreli seyahatler, ani gelişen planlar yapabilirsiniz.

 

 

ASLAN

Maddi başlıklar ön planda, gelir ve kaynaklarınızı idare etme konusunda iş hayatından olumlu haberler alabilirsiniz.

 

 

BAŞAK

Fikirsel bir değişim söz konusu. Tasarlanan projeler ile farklı bir ortam veya çevrede bulunmanız mümkün.

 

 

TERAZİ

Kendinizle kavgalı olduğunuz konular olabilir, yeni deneyimlerle birlikte yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz.

 

 

AKREP

Kişisel kazançlarınızı arttırabilir, yeni gelişen maddi odaklı girişimlerin konuşulduğu çalışmalara katılabilirsiniz.

 

 

YAY

Kariyer ve iş hayatındaki sabitlikten sıkılabilir, hareketli ve daha aktif pozisyonlarda bulunabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak gündeme gelebilir.

 

 

OĞLAK

Eğitim hayatında birden fazla seçeneğin olması kafa karıştırıcı olabilir, aynı anda farklı disiplinlerde bulunmayı tercih edebilirsiniz.

 

 

KOVA

Finansal konular ve eş durumu ile ilgili meseleler gündeminizde olabilir, sürpriz kaynaklar ve aile desteği ile sevindirici gelişmeler mümkün.

 

 

BALIK

Daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğini düşündürecek olaylarla karşılaşabilirsiniz, ikili ilişkilerinizde iletişime dikkat etmekte fayda var.

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