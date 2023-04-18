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Günlük burç yorumları / 18 Nisan 2023

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Astrolog Murat İpek'ten 18 Nisan 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları / 18 Nisan 2023

KOÇ
İş veya ev ortamınızla ilgili farklı kararlar zihninizde yer edebilir. Bu kararları almadan önce detaylıca düşünün derim. 

BOĞA
Çok çalışıp iyi vakit geçirebileceksiniz! İş yerinde dikkatli olmalısınız çünkü şu anda hatalara özellikle yatkın görünüyorsunuz. Bu arada dedikodulara dikkat edin.  

İKİZLER
Bugün yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Duygusal yönde alacağınız kararlar geleceğinize yön verebilir. Adımlarınızı ölçülü atmanız gerekebilir. 

YENGEÇ
Eşiniz veya ailenizden biri bugün size bir sürpriz planlamış olabilir. Bazılarınız bir ev veya arsa için para biriktirmeye başlamak isteyebilir, yapın bunu derim. 

ASLAN
Sorumluluklarınızda artış olabilir. Kontrolcülüğünüz ağır basabilir. Öfkeye kapılmamak sizin için faydalı olabilir. 

BAŞAK
Mali bir krizden kaçınmak için kaynaklarınızı seferber etmeniz gerekecek. Yeni iş fırsatlarından yararlanmak, harika bir başlangıç ​​yapmanıza yardımcı olabilir. 

TERAZİ
Sosyal çevrenizden destek alacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Bugün oldukça pozitifsiniz. İyimser yaklaşımlarınız çevrenizki insanları mutlu edebilir. 

AKREP
Şu anda işler pek de iyi olmayabilir. Sıkıcı ve mutsuz hissedebilirsiniz. Bilinmeyen bir endişe nedeniyle sinirlenebilirsiniz. Tehlikeli macera turlarından kaçının derim. 

YAY
Duygusallığınız başınıza iş açabilir. Mantıkla hareket etmeye dikkat etmeniz oldukça önemli.  
 

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