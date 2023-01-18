  • BIST 5.406,33
  • Altın 1155.144
  • Dolar 18.7923
  • Euro 20.376
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

Günlük burç yorumları (18 Ocak 2023)

» »
Günlük burç yorumları (18 Ocak 2023)
Günlük burç yorumları (18 Ocak 2023)

KOÇ

Yakın zamanda gelirinizde meydana gelen bir artış varsa, size fazladan zaman kazandırmış olabilir. Zaman ve para konusunda düşünün derim.

 

BOĞA

İşinizde sıkılıyorsanız belki de yaratıcı bir beceri geliştirmek için başkalarının gittiği yolları kendinize örnek alabilirsiniz.

 

İKİZLER

Bugün, yeni ve devrim niteliğinde fikirler çerçevesinde düşünmeye başlamanızı sağlayacak bilgiler elinize geçebilir. Bunu iyi değerlendirin.

 

YENGEÇ

İlgi alanlarınızı paylaşan yeni arkadaşlarla tanışma fırsatları grup aktivitelerinden gelebilir.

 

ASLAN

Bugün gelecek hakkında özellikle meraklı ve iyimser hissediyor olmalısınız, birçok yönden çok sevindirici bir gün yaşamanız olası.

 

BALIK

Kariyerinizi iyileştirmeye yönelik alışılmadık ve beklenmedik fırsatlar bugün arkadaşlarınız aracılığıyla karşınıza çıkabilir.

 

TERAZİ

Verimlilik konusunda teknolojiden destek alabilir. Bu anlamda gelişim konusunda teşvik edici, heyecan verici bir gün olabilir.

 

AKREP

Seyahat etme olasılığı bugün kendini gösterebilir. Yolculuk arkadaşlarla veya mümkünse küçük bir grupla yapılabilir.

 

YAY

İletişim becerilerinizi artırarak kariyerinizde ilerleme olasılığı bugün kendini gösterebilir. Bu konuda eksiklerinizi fark edebilirsiniz.

 

OĞLAK

Çevrenizden biri size birçok yönden kapı açabilir ve gelir artışının önünü açabilir. Arkadaşlık ve fırsatlar getiren bir dizi yeni kişi hayatınıza girebilir.

 

KOVA

Eğitim veya yayıncılıkla bağlantılı projeler üzerinde çalışıyorsanız, bugün onları ileriye taşımanın günü. Kalkın çalışın!

 

BALIK

Bir arkadaşınızla veya eski romantik partnerinizle sürpriz bir karşılaşma sizi birbirinize yaklaştırabilir. Çok heyecanlanmayın.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi kartına 12 taksitle doçentlik!17 Ocak 2023 Salı 14:20
  • Oxfam: Pandemi döneminde servetin üçte ikisi en zengin yüzde 1'lik kesime gitti17 Ocak 2023 Salı 09:41
  • Günlük burç yorumları (17 Ocak 2023)17 Ocak 2023 Salı 08:45
  • Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa16 Ocak 2023 Pazartesi 21:45
  • Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığa itiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 20:22
  • Günde sadece 5 dakikalık nefes egzersizleri ruh halini düzeltiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 18:25
  • Yenilikten korkanlarda görülen sendrom: Neofobi16 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
  • Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023)16 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Sağlıksız kişilerle ilgili çarpıcı araştırma15 Ocak 2023 Pazar 23:47
  • Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti