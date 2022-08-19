  • BIST 3.041,24
  • Altın 1019.8
  • Dolar 18.0973
  • Euro 18.2631
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022)

» »
Astrolog Murat İpek'ten 19 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (19 Ağustos 2022)

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Yüksek amaçlar edinebilir, bu doğrultuda hareket edebilirsiniz.

KOÇ

Maddi konuların getirdiği refah ve konfor ile çalışma hayatına daha çok bağlanabilir, buradan motivasyon getirebilirsiniz.

 

BOĞA

Fiziksel güzelliğinizden fikirlerinize kadar övülmeye ve duygusal anlamda beslenmeye ihtiyacınız olabilir.

İKİZLER

İstiflenen duygu ve düşünceleri inzivadan çıkarma vakti, bu esnada öfke patlamalarına dikkat etmekte fayda var.

YENGEÇ

Sosyal ortam ve gruplarda sağlam göstergelere ihtiyacınız olabilir. Bir grubun ayrılmaz parçası olmak için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN

Eğitim ve kariyer hayatına katkı olması için otorite ve yetkili kişilerle yakınlık kurabilir, ilerlemek için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz.

BAŞAK

Hayalleriniz için tam gaz çalışmaya edebilirsiniz, bu esnada desteklenmek isteyebilir ve güzel işaretler alabilirsiniz

TERAZİ

Finansal anlamda avantajlı olmak kendinizi rahat hissetmenizi sağlayabilir, hesap kitap işleriyle meşgul olabilirsiniz.

AKREP

Ortaklıkları geliştirmek, yeni anlaşmalar yapmak için istekli olabilirsiniz. Ama ekonomiyi doğru okumaya bakın.

YAY

Evcil hayvanlar ve bakımı gündeme gelebilir, günlük hayatınıza alternatif aktiviteler ekleyebilirsiniz.

OĞLAK

Evinizde ya da güven duyduğunuz insanlarla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

KOVA

Ev hayatında kalıcı dönüşümler söz konusu olabilir. İdare edilen her şey son noktasına gelmiş olabilir.

BALIK

Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmaya, çeşitli aktarımlarda bulunmaya ihtiyacınız olabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fazla sevilen kediler neden kaçıyor?16 Ağustos 2022 Salı 22:23
  • Günlük burç yorumları (16 Ağustos 2022)16 Ağustos 2022 Salı 09:42
  • 15 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları!15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:27
  • Araştırma: Irkçılığa uğrayanların hafızaları daha zayıf14 Ağustos 2022 Pazar 19:14
  • Dünya'da günler gizemli bir şekilde uzuyor! Bilim insanları açıkladı: 1 gün artık 24 saatten daha uzun14 Ağustos 2022 Pazar 19:13
  • Araştırma: Düşünmek neden yoruyor?14 Ağustos 2022 Pazar 16:01
  • 82 yaşında 282 dağa tırmanma hedefine ulaştı14 Ağustos 2022 Pazar 15:15
  • Kuksa Kampçılık Derneği faaliyetlerine başladı14 Ağustos 2022 Pazar 12:19
  • Avrupa'da nehirler dibe vurdu14 Ağustos 2022 Pazar 11:59
  • Araştırma: Muz kabuğundan unla yapılan kurabiyeler daha besleyici oluyor14 Ağustos 2022 Pazar 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti