Günlük burç yorumları (19 Aralık 2022)

KOÇ

Geçmişe dönük bazı kanılar doğrusunun ortaya çıkmasıyla değişebilir. Edinilmiş tecrübelerin olumlu taraflarına odaklanmanızda fayda var.

BOĞA

İkili ilişkilerde kıskançlık ve sahiplenme arzusu ön plana çıkabilir. Şüphe ile hareket etmeyin derim.

İKİZLER

Yeni bir iş başlatma, ekip yönetimi ve organizasyonu gibi konularda yer alabilirsiniz. Fikirsel anlamda öncülük edebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevmek ve sevilmek günün ana teması. Özel ilişkilerinizde derinlik içeren konuşmalar kafanızdaki soru işaretlerini giderebilir.

ASLAN

Aile ve ebeveynlere dair yoğun duygular çatışmalara sebebiyet verebilir. Güvenli ve huzurlu hissettiğiniz alanlarda bulunmayı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Eskiye yönelik tamamlanmış işler karşınıza çıkabilir, havada kalan konuşmaları bir sonuca ulaştırmak için istekli olabilirsiniz.

TERAZİ

Bireysel kazançlar ön plana çıkabilir, sahip olduğunuz maddi birikimi yatırım haline getirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

AKREP

Diğerlerinin duygu ve düşüncelerinden etkilenmeye açık olabilirsiniz. Güçlü olma arzusu ile hareket etmeniz olası.

YAY

Zihninizi meşgul eden birtakım düşünceler ile gereğinden fazla ilgilenebilirsiniz. Kendinize karşı objektif olmayı deneyimleyeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK

Sosyal ortamlarda sert ve keskin söylemlere dikkat. Parçaları birleştirirken bütünü gözden kaçırmamakta fayda var.

KOVA

İş hayatında terfi, daha prestijli bir pozisyon gibi durumlar gerçekleşebilir, kazançlarınızı etkileyen gelişmeler söz konusu.

BALIK

Kendinizden ve yaptıklarınızdan ne kadar emin olduğunuz sınanabilir, sınırlarınızı genişletecek fikirsel oluşumlar ortaya çıkabilir.

Bireysel kazançlar ön plana çıkabilir, sahip olduğunuz maddi birikimi yatırım haline getirebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.