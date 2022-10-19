Günlük burç yorumları (19 Ekim 2022)

KOÇ

Aşk ve para konusunda şanslı hissedebilirsiniz. Dikkatleri üzerinize çekmekten ve ilgi odağı olmaktan keyif alabilirsiniz.

BOĞA

Evin hakimiyetini kontrol altına almak isteyebilir, yeni bir düzen veya otorite belirleyebilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi benimsetmek ya da kabul ettirmek istediğiniz fikirleriniz için değerlendirebileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Güç gösterilerinde bulunmaya istekli olabilirsiniz.

YENGEÇ

Cömert harcamalar ile egonun tatmin edilmesi birikim işlemlerini sekteye uğratabilir. Aceleci tavırlarla hemen sonuç almaya istekli olabilirsiniz.

ASLAN

Yüksek başarı ve beğeniye ulaşmaya istekli olabilirsiniz. Az çaba ile çok iş başarmak gibi girişimleriniz olabilir.

BAŞAK

Gururunuzun okşanmasına ve değerinizin bilinmesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Diğer insanlarla ilgilenip bakım vereceğiniz faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ

Sosyal ortamlarda başlayan ilişkileriniz olabilir. Gösterişli mekanlarda bulunmak ve arkadaşlarınızla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

AKREP

Zirveye dair fikirlerinizde gerçekçi olmakta fayda var. Kariyer hayatına baba ve patron gibi figürlerden destek gelebilir.

YAY

Eğitimini almak istediğiniz alanlar artabilir. İlişkide kusursuzluk arayışı ani iniş çıkışlara sebebiyet verebilir.

OĞLAK

Sevdikleriniz için bonkör harcamalarda bulunabilirsiniz, oldukça coşkulu ve tutkulu hissetmeniz mümkün.

KOVA

Bireysel çalışmak yerine takım işlerinde bulunmayı tercih edebilirsiniz. Liderliğini üstlenmeniz gereken konular olabilir.

BALIK

Yaptığınız her işte beğenilmek ve takdir edilmek isteyebilirsiniz. Fedakarlık yaparken sınırlarınızı aşmamanızda fayda var.