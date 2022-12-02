Günlük burç yorumları (2 Aralık 2022)

KOÇ
Kişisel hedeflerinize yönelik birtakım dinamik başlangıçlar yapmaya istekli olabilirsiniz. Yeniliğe güdülenerek farklı olanın peşinden gidebilirsiniz.
BOĞA
Her an çalışma ve aktif olma ihtiyacı duyabilirsiniz, ani kararlar alıp değişikliklerde bulunmak için hevesli olmanız mümkün.
İKİZLER
Sosyal gruplarda ve arkadaş ortamında risk almaya ve çatışmaya girmeye istekliliğiniz artabilir. Çalışmak ve iş başlatmak için oldukça uygun.
YENGEÇ
Girişimcilik fikrinin tohumları atılabilir, yetkin olduğunuz alanlarda öncülük edeceğiniz çalışmalarda bulunabilirsiniz. Uzlaşmacı tavrı sürdürmek için efor sarf etmeniz gerekebilir.
ASLAN
Yabancı kültürler ve farklı ülkeler gündeminizde yer alabilir. Anne veya aile büyüğü kadın figürler tarafından desteklenebilirsiniz.
BAŞAK
Ani gelişen durumlar sonucunda finansal dengelerinizde dalgalanmalar olabilir, şanslı etkileşimlerle sevindirici sonuç elde etmeniz mümkün.
TERAZİ
Ev ve aile yaşamında sevindirici gelişmeler yaşanabilir. Ortaklık ve işbirliği yapma konusunda şanslı fırsatlar ayağınıza gelebilir.
AKREP
İş ortamında etkiye açık hissedebilirsiniz. Titizlendiğiniz konularda ne kadar başarılı olduğunuzu görme imkanı elde edebilirsiniz.
YAY
Başladığınız işleri bitirmekten ziyade farklı işleri yoluna koymaktan keyif alabilirsiniz. Yeni maceraların kapısını aralamak için hevesli olabilirsiniz.
OĞLAK
Bağımsızlığınız önem kazanabilir, kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız bir hayatla meşgul olabilirsiniz. Aile yaşamında birtakım değişimler yapabilirsiniz,
KOVA
Bilgiyle uğraşmaktan keyif alabilirsiniz, sürekli meşgul görünmeyi tercih ederek içsel muhakemeler ve düşüncelerle iç içe olabilirsiniz.
BALIK
Beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Büyük ölçüde şanslı görünen ancak arkasında emek olan işlerden yana yüzünüz gülüyor.
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