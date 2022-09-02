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Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 2 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022)

Ay, Akrep burcuna geçti. Duygu ve düşüncelerin derinliğinde takılı kalmak yerine devamlılığı sağlayan unsurlara özen gösterebilirsiniz.

KOÇ

Geçmişe dönük muhasebe ve muhakemeler gündeminizde olabilir. Finansal kaynaklarınızı paylaştığınız insanlarla görüşmeler yapabilirsiniz.

BOĞA

Derinlerde hissettiğiniz duyguları paylaşmak eş ve partnerinizle aranızdaki bağı yükselten bir nitelik taşıyabilir.

İKİZLER

Çok düşünmek, her ihtimali hesaplamaya çalışmak gün içinde faturasını sağlığınıza kesebilir dikkat etmenizde fayda var.

YENGEÇ

Eskiye dair hatırlatmalar ve güvende hissettiren anılar dikkatinizi çekebilir.

ASLAN

Aile yaşantınızı etkileyen kriz ve kaoslar söz konusu olabilir. Eski defterlerin açılması olası.

BAŞAK

İletişimde yoğun bir derinlik arayışı olabilir, çevrenizi genişletmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ

Ticari girişimler söz konusu olabilir, kendi gelirlerinizi arttırma konusunda sınır tanımayabilirsiniz.

AKREP

Oldukça enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz, arzularınızı dile getirme ve gerçekleştirme konusunda başarılı olmanız mümkün.

YAY

Güç ve hırsa dair ihtiraslı olabilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek ve hayallerinize ulaşmak için tıkır tıkır plan yapmanız söz konusu.

OĞLAK

Yardımınıza ihtiyaç duyan insanlarl tesadüfi karşılaşmalar yaşanabilir, pek çok insanla etkileşime geçebilirsiniz.

KOVA

Kariyer basamaklarını bir bir tırmanmak söz konusu. Hedefleriniz doğrultusunda otorite figürlerinizin desteğini alabilirsiniz.

BALIK

Uzak ülkeler ve uluslar arası ilişkiler gündemde olabilir. Yabancılarla etkileşiminizde artış olması mümkün.

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