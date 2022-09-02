Günlük burç yorumları (2 Eylül 2022)

Ay, Akrep burcuna geçti. Duygu ve düşüncelerin derinliğinde takılı kalmak yerine devamlılığı sağlayan unsurlara özen gösterebilirsiniz.
KOÇ
Geçmişe dönük muhasebe ve muhakemeler gündeminizde olabilir. Finansal kaynaklarınızı paylaştığınız insanlarla görüşmeler yapabilirsiniz.
BOĞA
Derinlerde hissettiğiniz duyguları paylaşmak eş ve partnerinizle aranızdaki bağı yükselten bir nitelik taşıyabilir.
İKİZLER
Çok düşünmek, her ihtimali hesaplamaya çalışmak gün içinde faturasını sağlığınıza kesebilir dikkat etmenizde fayda var.
YENGEÇ
Eskiye dair hatırlatmalar ve güvende hissettiren anılar dikkatinizi çekebilir.
ASLAN
Aile yaşantınızı etkileyen kriz ve kaoslar söz konusu olabilir. Eski defterlerin açılması olası.
BAŞAK
İletişimde yoğun bir derinlik arayışı olabilir, çevrenizi genişletmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz.
TERAZİ
Ticari girişimler söz konusu olabilir, kendi gelirlerinizi arttırma konusunda sınır tanımayabilirsiniz.
AKREP
Oldukça enerjik ve güçlü hissedebilirsiniz, arzularınızı dile getirme ve gerçekleştirme konusunda başarılı olmanız mümkün.
YAY
Güç ve hırsa dair ihtiraslı olabilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirmek ve hayallerinize ulaşmak için tıkır tıkır plan yapmanız söz konusu.
OĞLAK
Yardımınıza ihtiyaç duyan insanlarl tesadüfi karşılaşmalar yaşanabilir, pek çok insanla etkileşime geçebilirsiniz.
KOVA
Kariyer basamaklarını bir bir tırmanmak söz konusu. Hedefleriniz doğrultusunda otorite figürlerinizin desteğini alabilirsiniz.
BALIK
Uzak ülkeler ve uluslar arası ilişkiler gündemde olabilir. Yabancılarla etkileşiminizde artış olması mümkün.
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