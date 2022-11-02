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Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (2 Kasım 2022)

KOÇ

Edindiğiniz ilke ve hedefler doğrultusundaki çalışmalarınızın karşılığını alabilir, başarılarınızı sergileyebilirsiniz.

 

BOĞA

Sorunlara karşı daha bütüncül bir bakış açısı geliştirmekte ustalık gösterebilir, pratik hamlelerle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

 

İKİZLER

İdealize etmek istediğiniz alanları netleştirebilir, fikirsel anlamda farkındalık yaşayabilirsiniz.

 

YENGEÇ

Parasal konularla ilgilenebilir, ihtiyaçlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Ortak kazançlarınız için düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

 

ASLAN

Duygusal taahhütler, verilen sözler gündeminizde yer alabilir. İkili ilişkilerinizde sorumluluklarınızı paylaşmaya ihtiyacınız olabilir.

 

BAŞAK

Rutinlerinizi daha işlevsel bir hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz, kendi hayatınıza ve iş ortamına yenilik katmanız mümkün.

 

TERAZİ

Keyfinizi kısıtlayıcı faktörlerden uzaklaşabilirsiniz, duygusal yaşantınızda olumlu yönde gelişmeler mevcut.

 

AKREP

Aile içindeki iletişim önem kazanabilir. Özgürlüğünüzün baskın olduğu bir alanda yaşamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

YAY

Çevreniz tarafından anlaşılır biri olmaya çalışabilirsiniz. Fiziksel aktivite ve hareketliliğinizde artış olması mümkün.

 

OĞLAK

Mali konularda dikkatli olmanız gerekebilir, sahip olduklarınızı yatırım aracı olarak kullanmayı düşünebilirsiniz.

 

KOVA

Rayına koyulması gereken işlerle ilgilenebilir, sorumluluklarınızı yeniden şekillendirebilirsiniz. Baskın bir karakter hissetmeniz mümkün.

BALIK

Kendinizden ziyade başkalarının çıkarlarını düşünerek hareket etmeniz mümkün. Öznelliğin sesini mantık ile bastırmak söz konusu olabilir.

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