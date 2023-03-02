Günlük burç yorumları (2 Mart 2023)

KOÇ

Bugün aşk konusunda öfkenizi ve mantıksız davranışlarınızı engelleyin. Ayrıca bugün öğrenciler hedeflerine odaklanmakta zorlanabilir. Dikkat!

BOĞA

Hedef seçimi ile ilgili sorunlarınız bugün çözülebilir. Bu anlamda önünüzde tercih edebileceğiniz yollar açılacak olabilir. Kendinizi dikkatli gözlemleyin.

İKİZLER

Bugün artık çalışma alanızla ilgili planlarınızı güncelleme zamanı. Aile üyeleri uyum içinde bugün kararlarınıza destek verebilir.

YENGEÇ

E-ticaretle ilgili kazanımlarınız varsa, bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. İhtiyarların hayır duaları bir şekilde bu çıkmazdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

ASLAN

Mali durumlar artık kabul edilebilir ve çevrenizdekiler size olumlu tepki verebilir. Öngörülemeyen durumlarda harcamalar paranız olmalı.

BAŞAK

Kazanmak amacıyla borç para alıp vermemeye gayret edin. İş arayanlar yeni iş bulabilirler. Sağlık sorunları olanlar rahatlayabilir.

TERAZİ

Bugün gizli rakipleriniz ve sizden bilgi götüren casuslarınız kontrolünüz altında. Hukuki bir konuda davanız lehinize sonuçlanabilir.

AKREP

Bugün güneş battıktan sonra biraz umutsuzluk yaşayabilirsiniz. Uykunuza çok dikkat etmeni gereken günlerden geçiyorsunuz. Psikolojinizi koruyun.

YAY

İşteki performansınız bugün iyi olabilir, iş arkadaşlarınız sizinle iş birliği yapabilir ve geciken projelerinizi zamanında bitirebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün yeni ortaklıkların oluşumu söz konusu olabilir. İş sizi meşgul edebilir ve zihinsel enerjinizi tüketebilir. Ev hayatınızı olumlu tutun.

KOVA

Bugün birçok durum ilişkilerle ilgili konsantrasyonunuzu zorlayabilir; hedeflerinizden sapmamak için çaba gösterin ve sözcüklerinize dikkat edin.

BALIK

Bugün ay sizin lehinize durmakta, bu nedenle yeni kazanç alanları yaratabilir. Bunları gerçekleştirmek için arkadaşlarınızla birlikte çalışabilirsiniz.