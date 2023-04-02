Günlük burç yorumları (2 Nisan 2023)

KOÇ

Bugün her şey dünden daha iyi, yarından belki biraz daha kötü gelebilir. Yani isteseniz de istemeseniz de kendinizi olayların içinde hissedeceksiniz.

BOĞA

Daha ucuza satın alabileceğiniz bir şeye daha fazla para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Sakın internetin pazarlama kandırmasına düşmeyin.

İKİZLER

Daha yapıcı ve moral veren bir yerden kendinizi destekleyin. Olumsuzlukların nedeni siz değilsiniz. Moralinizi bozmayın.

YENGEÇ

Bir aile üyesinin size yardımcı olması mümkündür. Arkadaşlarla pahalı bir şehir dışı gezisi, eğlence falan planlıyorsanız bunu bir kere daha düşünün.

ASLAN

Bugün koşturmanın tam göbeğinde yer alabilirsiniz. Bu süreçte kesinlikle sağlığınızı ihmal etmeyin “bana bir şey olmaz” diyerek cengaverlik yapmayın

BAŞAK

Ağzımızdan çıkanı, kulağımızın duyması gereken bir gün geçireceksiniz. Tereddütte kalmamanız gereken bir gün. Karar veremediğiniz noktada konuyu erteleyin.

TERAZİ

Eşinizle gönülsüzce yaraları iyileştirme girişiminde bulunmanız lehinize olmayacaktır. Ya doğru düzgün konuşun ya da bırakın konuyu sonra halledersiniz.

AKREP

Uzun süreli ilişkiler ile kariyeriniz arasında kalacağınız bir günden geçiyor olabilirsiniz. Tam olarak ikisini birbirinden ayırmakta zorlanmanız olası.

YAY

Bugün sevdiklerinizin yardımıyla manasız, el oyalayan işleri tamamlayacaksınız. Eylemleriniz mali durumu iyileştirecek gibi görünmekte.

OĞLAK

Bugün özellikle çocuklar sizi neşelendirebilir. Her aşamada onlarla olan ilişkinizde sabırlı olabilirsiniz. Bunun faydalarını bugün göreceksiniz.

KOVA

Kan bağınız olan kişilere özellikle dikkat etmeniz gereken bir gün, borç para verip almak için hiç uygun değil. Daha temkinli davranın çevrenize.

BALIK

Karlılık yüzdeniz bugün tavan yapacak. Güncel konulara ilgi davranıp çevrenizle çok daha etkili kontaklar kurmanız olası. Kendinizi özgür bırakın.