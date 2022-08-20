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Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 20 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (20 Ağustos 2022)

Ay, İkizler burcuna geçti. 24 saatin bir gün için yeterli gelmediğini hissedebilirsiniz. Planlı ve programlı ilerlemekte fayda var.

KOÇ

Adeta kıpır kıpır hareket eden zihninizle etrafınızı kahkahaya boğabilir, sıra dışı olduğu kadar mantıklı fikirlerinizle farklı bakış açıları sunabilirsiniz.

BOĞA

Ticari faaliyetlerden para kazanma, el ve dil becerisi gerektiren konulara odaklanmak gündeminizde olabilir.

İKİZLER

İçinizde biriken enerjiyi spor ve yürüyüş gibi faaliyetlere yönlendirebilirsiniz, sosyal anlamda oldukça hareketli anlar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

İçsel konuşmalar, ardı arkası gelmeyen düşünceler zihninizde yer edebilir. Kafa dağıtacağınız aktiviteleri gerçekleştirebilirsiniz.

ASLAN

Sosyal ortamlarda konuşmacı olarak rol alabilir, her alandan sahip olduğunuz bilgilerinizi yer yer kullanabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Kariyer hayatında yükselmek için yeni eğitimler almayı düşünebilirsiniz, daha objektif ve tarafsız bir bakış açısı geliştirmenizde fayda var.

TERAZİ

Yükseköğrenim, seyahatler ve mahkemeler gündeminizde olabilir. Mücadele verdiğiniz alanlarda şans sizden yana.

AKREP

Gizli saklı kalan konular karşınıza çıkabilir, öğrenmek istediğiniz şeylere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

YAY

Eşiniz veya partnerinize karşı daha olgun davranmanız gerekebilir aynı zamanda karşınızdakinden daha mantıklı yaklaşımlar beklemeniz olası.

OĞLAK

El becerisi gerektiren işlere odaklanarak zihninizi rahatlatabilir, gündelik hayatın sıkıcılığından uzaklaşabilirsiniz.

KOVA

Sevdiklerinizle sohbet etmek dahi inanılmaz keyifli gelebilir, öğrenme faaliyetlerinin hiç durmadığı ortamlarda bulunabilirsiniz.

BALIK

Ailenize, en çok da kendinize dürüst olmanız gerekebilir, bunun neticesinde birtakım çıkarımlar soru işaretlerini giderebilir.

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