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Günlük burç yorumları (20 Aralık 2022)

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Günlük burç yorumları (20 Aralık 2022)
Günlük burç yorumları (20 Aralık 2022)

KOÇ

Sevgili koçlar, hukuk, eğitim konuları ve yurt dışı bağlantılı işleriniz için destekleyici bir gün olacak gibi görünüyor. Kendinize yeni hedefler ve yaşam amaçları koymanız için iyi bir gün.

 

 

BOĞA

Merkür’ün Jüpiter ile kavuşumu iş ve kariyer hayatınız için destek geliyor. Kullanın bunu. Bugün ve hafta sonu, eğitimler almak istiyorsanız veya önemli görüşmeleriniz, toplantılarınız varsa yapın derim.

 

 

İKİZLER

Tanıtım, pazarlama işleriniz için bugünü değerlendirebilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Jüpiter ile birlikteliği yurt dışı bağlantılı işler konusunda önünüzü açıyor. Hadi iş başına

 

 

YENGEÇ

Kendinizi her şeye yetişmeye çalışırken bulabilirsiniz, bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin. Bugün finansal konularda çevrenizden göreceğiniz yardım yardımlar olabilir.

 

 

ASLAN

Kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade edebileceğiniz bir gün olacaktır. Hobilerinize vakit ayırmalısınız. İmzalı işleriniz, anlaşmalarınız, nişan ve evlilik konularıyla ilgilenmek için iyi bir gün. Hadi evlenin!

 

 

BAŞAK

Canım başaklar, evinizin ihtiyaçlarını gidermek için iyi bir gün. Önemli iş görüşmeleriniz ve ticari atılımlarınız için bugünü değerlendirebilirsiniz. Biraz koşturacaksınız ama iyi koşturma.

 

 

TERAZİ

Eğitimlere ve seminerlere katılabilir, kısa süreli seyahatler planlayabilirsiniz. İletişim trafiğinizin hızlanacağı bir gün olacak gibi keza sevgili aşk mevzuları da harlanıyor.

 

 

AKREP

Şöyle bir arabaya atlayıp kapı kapı, diyar diyar dolaşmak isteyebilir canınız. Ah, ah bunu emin olun her burç mensubu deli gibi istiyor. Varsa imkânınız kesinlikle açık bir mekânda bulunun.

 

 

YAY

Size kendinizi değerli hissettirecek aktiviteler için vakit ayırın. Eşinizle dostunuzla hoş sohbetler yapıp uslu uslu fikir alıp vermeniz size çok iyi gelecektir.

 

 

OĞLAK

Kişisel bakımınızla ilgilenmek ve hayatınıza çeki düzen vermek için bugün harika… Disiplin gerektiren işleriniz için de ayrıca destekleyici bir gün gibi duruyor bugün.

 

 

KOVA

Kendinizi ve psikolojinizi daha iyi anlamak isteyeceğiniz bir gün olabilir. Daha içe dönük naif bir gün.  Kontrolünüz dışında gelişen olaylarla ilgilenmek canınızı sıkabilir.

 

 

BALIK

Hayallerinizi ve umutlarınızı stratejiye dönüştürmek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Arkadaş çevrenizden yardım ve destek görebileceğiniz bir gün olacaktır.

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