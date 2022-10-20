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Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)

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Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)
Günlük burç yorumları (20 Ekim 2022)

KOÇ

Çocuklarla ilgili gelişmeler olabilir. Gösterişli şekilde duygularınızı ifade etmek isteyebilirsiniz.

 

BOĞA

Ebeveyn figürleri, ev ve aile yaşamı önceliğiniz olabilir. Bazı sınırların yeniden çizilmesi mümkün.

 

İKİZLER

Verilen vaat ve sözlerin gerçekçi olmasına dikkat edin derim. Abartılı ifadeler cezbedici gelebilir.

 

YENGEÇ

Özdeğer ve özgüven konusunda doyuma ulaşabilirsiniz. Kişisel bakım ve gelişim ön plana çıkabilir.

 

ASLAN

İyi yanlarınızı parlatma ve gösterme amacında olabilirsiniz. Yeni ilişkiler ve tanışmalarda iz bırakmanız mümkün.

 

BAŞAK

Zihninizde yer eden pek çok düşüncenin varlığı aksiyon almanızı geciktirebilir, anlık plan ve programla hareket etmeye odaklanın derim.

 

TERAZİ

Büyük planlar yapabilir ve büyük işler peşinde koşmaya istekli olabilirsiniz. Arzuladığınız desteği sosyal çevrelerinizden bulmanız mümkün.

 

AKREP

İş hayatına bir kadın dokunuşu gelebilir, bulunduğunuz alan ve konumdaki etkinliğinizi artırma yoluna gidebilirsiniz.

 

YAY

İdealist bir kafa yapısında olabilirsiniz. Eğitim amaçlı ilerlemeyi veya kendinizi geliştirecek faaliyetlerle meşgul olmayı düşünebilirsiniz.

 

OĞLAK

Lüks harcamalar yaparak içsel bir doyuma ulaşmak isteyebilirsiniz. Özel ilişkilerinizde ilgi ihtiyacı hissedebilirsiniz.

 

KOVA

Ortaklıklarınızda bireyselliğinizi ön plana çıkararak etkinliğinizi göstermek isteyebilirsiniz. Dürtüsel olarak baskın bir role bürünmeniz olası.

 

BALIK

Gündelik hayattaki rutinlerinizi daha dolu bir hale getirmek için düzenlemelerde bulunabilirsiniz. Disiplinli programlar yapmak için uygun.

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