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Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (20 Kasım 2022)

KOÇ

İlişkilerinizdeki sorunları çözüme ulaştırmak yerine görmezden gelmeyi tercih edebilirsiniz ancak devamlılığın niteliğine dikkat etmenizde fayda var.

 

BOĞA

İş hayatında uyumluluk göstereceğiniz olaylar gelişebilir, estetik ve güzellik üzerine odaklanabilirsiniz.

 

İKİZLER

Çocuklar, aşk hayatı ve hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Ruhunuzu besleyecek aktivitelerle meşgul olmanız mümkün.

 

YENGEÇ

Dengeyi ayarlamaya çalışırken kaçırabilirsiniz, ailevi konularda fazla sorumluluk almaya meyilli olabilirsiniz.

 

ASLAN

Akrabalarla olumlu ilişkiler, ticari faaliyetler için istekli olabilirsiniz. Girişkenlik ve uzlaşmacı tavır günün anahtarı olabilir.

 

BAŞAK

Kolaylaştırmaya çalıştığınız noktalarda basitliğe kaçabilirsiniz, çekici ve güzel görünme arzusu ile kendinize özen göstermeyi tercih edebilirsiniz.

 

TERAZİ

Sevimli ve uyumlu hissedebilir, çevrenizin takdir ve beğenisiyle hoşnut olabilirsiniz. İlişkilerinizdeki yerinizi yeniden belirlemeniz mümkün.

 

AKREP

Sürekli karşı tarafın çıkarlarını düşünmekten yorulabilir, kişilere biraz uzaktan bakmayı düşünerek çekilmeyi tercih edebilirsiniz.

 

YAY

Sosyal medya ve sosyal ortamlara olan bağlılığınız artabilir, uyumlu olmak adına yapmacık tavırlardan uzak durmakta fayda var.

 

OĞLAK

İş hayatında huzursuzluklar baş gösterebilir, sular altı edip kaçmak yerine çözüme ulaştırmaya çalışmanızı tavsiye ederim.

 

KOVA

Adalet duygusu ile hareket edebilir, bulunduğunuz kurum ve topluluklarda ilişkilerinize özen gösterebilirsiniz.

BALIK
 

Bol para harcamaktan keyif alabilir, estetik ve güzellik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Hayır demekte zorlandığınız durumlar olabilir.

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