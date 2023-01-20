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Günlük burç yorumları (20 Ocak 2023)

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Günlük burç yorumları (20 Ocak 2023)
Günlük burç yorumları (20 Ocak 2023)

KOÇ

İster bir şirket raporu yazıyor, ister post modern bir malikaneyi dekore ediyor olun, estetik anlayışınızla ilgili göz dolduracaksınız.

 

BOĞA

Evinizi öncelik listenizin en üstüne koyun. Orada büyüyen bir gerilim var ve daha fazla uyum yaratmaya çalışmanız gerekiyor. Sözlere dikkat!

 

İKİZLER

Tek yapmanız gereken, size destek olacak bir sohbet başlatmak. Sonra işler oradan ilerleyecek ve siz avantajlı duruma geçeceksiniz.

 

YENGEÇ

Bir toplantıyı yönetebilecek biri varsa, o sizsiniz, ama bazen ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymadığı olabilir. O nedenle sözcüklerin gücüne dikkat!

 

ASLAN

Projeniz ivme kaybediyor gibi görünüyorsa, devam edin ve koşulları bir kez daha zorlayın. Bugün talepkâr olursanız kazanan siz olursunuz.

 

BAŞAK

Bugün çok otoriter olmadan kontrolün sizde olabileceğini anlamaya başlayacaksınız. Kontrolsüz güç, güç değildir unutmayın.

 

TERAZİ

Diğer insanlara gerçekten ilham vermek istiyorsanız, öncelikle kendinizi beğenmelisiniz. Bugün aşağılık komplekslerinizden sıyrılın.

 

AKREP

Harika şeyler yapabileceklerine inandığınız insanları hayatınıza çekmenizde fayda var. O nedenle insanları doğru değerlendirin bugün.

 

YAY

Hepsi iyi haberler getiren bir dizi ilginç iletişim zinciri yaşanabilir bugün. Şımarmamak kaydıyla bunları çevrenize gösterin.

 

OĞLAK

Arkadaşlık ve fırsatlar getiren bir dizi yeni kişi hayatınıza girebilir. Bunların içinden aşk ilişkisi konusunda size dokunacak kişide olabilir.

 

KOVA

Kendinizi iş arkadaşlarınızın yerine koyarak düşündüğünüzde bazı konularda haksız olabileceğinizi bugün fark edebilirsiniz.

 

BALIK

Kendinizi bugün ruhani konulara çok yakın hissedebilirsiniz ve doğal olarak bu konuşmalarınıza da yansıyabilir. Mümkün olduğunca az konuşun.

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