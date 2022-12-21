Günlük burç yorumları (21 Aralık 2022)

KOÇ

İş ve çalışma koşullarınızda genelde bir tıkanma duygusu ile sanki engelleniyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu durumun ne kadar gerçek olduğunu düşünün.

BOĞA

Kariyer konusunda bazı kısıtlamalardan geçecek gibi duruyorsunuz o nedenle çevrenizdeki insanların sizinle olan bu konudaki iletişimine dikkat edin.

İKİZLER

Yurtdışı ve kariyer ile ilgili veya uzakta olan yakınlarınızla alakalı nahoş haberler almanız mümkün o nedenle sadece soğukkanlılığınızı koruyun yeter.

YENGEÇ

Genel tutum ve davranışınızda bazı dengesizlikler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Olabildiğince akılcı ve dingin kararlar vermeye gayret edin.

ASLAN

Aşk konusunda şifalanalım derken ortalık birbirine girebilir. O nedenle kriz yönetebilir bir psikolojiniz varsa aşk konusunda hareket alın derim.

BAŞAK

Aile büyüklerinizle ilgili bazı tuhaf haberler veya istekler kapınızı çalabilir. Mümkün mertebe yaşadıklarınızı abartmamaya çalışın derim.

TERAZİ

Arkadaş çevrenizden ilişkileriniz konusunda güzel sözler duyabilirsiniz veya destekler tavırlar içinde olabilirsiniz. Akıl almak için iyi bir gün.

AKREP

Tartışmayın ve gerginliklere kendinizi bırakmayın derim. Yol ayrımında bulunan bazı konularda size akıl danışmak isteyenler sizi oyalayabilir.

YAY

Çalışma hayatınızda size olumlu sözler söyleyerek cesaretlendirecek insanlar da çıkabilir karşınıza veya tam tersi cesaret kıracak tipler de olabilir.

OĞLAK

Bugün öyle aile üyeleriyle oturup yanyana tatlı tatlı sohbet etmeyi düşünüyorsanız, bence hemen bu fikirden vazgeçin. Tartışma çıkabilir.

KOVA

Evet siz arkadaşlarınız için düşünmeden elinizi taşın altına sokarsınız. Ama çevreniz bunu sizin için gerektiğinde yapıyor mu?

BALIK

Tam bir sinir harbi yaşayabilirsiniz bugün. Özellikle ezici ve kırıcı tavırlar sizin bugün dikkatinizi iyiden iyiye dağıtabilir. Çok takmayın derim.