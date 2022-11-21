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Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (21 Kasım 2022)

KOÇ

İkili ilişkilerde girişkenlik göstermeye istekli olabilir, yeni birlikteliklerinizi geliştirebilirsiniz. Abartılı vaatlerden kaçının derim.

 

BOĞA

İş yerinde uzlaşma sağlamanız gereken durumlar oluşabilir. Diğerleriyle birlikte kendi çıkarlarınızı da gözetmenizde fayda var.

 

İKİZLER

Romantik ilişkiler başta olmak üzere yakın ilişkilerinizde anlaşılmak için kendinizi basitleştirmeyin derim. Denge, günün anahtar sözcüğü.

 

YENGEÇ

Aile ve ev ilişkilerinde doğru tavrı ortaya koymakta başarılı olabilirsiniz, mevcut huzuru korumak için disipline etmeniz gereken durumlar olabilir.

 

ASLAN

İstek ve hedeflerinize yakın çevrenizden destek bulabilir, yeni girişim veya eğitimlerinizi duyuracağınız ortamlarda yer alabilirsiniz.

 

BAŞAK

Kendi değeriniz üzerinde söz sahibi olmak, finansal gelirlerinizi artırmak gibi kişisel hedeflerle meşgul olabilirsiniz. Kariyer hayatını olumlu etkileyen adımlar atabilirsiniz.

 

TERAZİ

Yapmacık hareketlerden ve yapmacık kişilerden uzaklaşarak samimi bulduğunuz insanlarla bir arada bulunabilirsiniz, ilişkiler günün ana teması.

 

AKREP

Hayır diyemediğiniz konular zihninizi gereğinden fazla meşgul edebilir, arka planda olmaktan keyif alabilirsiniz.

 

YAY

Sosyal ilişkilerinizi geliştireceğiniz ortamlarda bulunabilir, denge ve ahenk getireceğiniz diyaloglar kurabilirsiniz.

 

OĞLAK

İş hayatında yükseliş, mental anlamda yoğun aktivite söz konusu olabilir. Kararsızlıklardan arınmak adına inisiyatif alabilirsiniz.

 

KOVA

Beklediğiniz hukuki süreçlerle ilgili sevindirici haberler alabilirsiniz, mücadele gösterdiğiniz konularda şans sizden yana.

 

BALIK

Finans ve ekonomi gündeminizde yer alabilir. Gelir/gider, borçlar ve kredi gibi konularda aile desteği gelebilir.

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