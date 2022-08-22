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Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 22 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022)

Ay, Yengeç burcuna geçti. Kurallı ve disiplinli gayret göstermek gereken konulara odaklanabilirsiniz. 

KOÇ

Ailenize ve en çok da kendinize karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmanız gerekebilir, hataları hoş görebilmek önem arz ediyor.

BOĞA

Sevgi günün lisanı, bunu doğru şekilde kullanarak yakın çevrenizi daha huzurlu bir hale getirebilirsiniz.

İKİZLER

Gelirlerinize dışardan müdahale gelebilir, kim için ne yaptığınızı gözden geçirmenizde fayda var.

YENGEÇ

Duygusal anlamda beslenme arzunuz yanlış anlaşılmalara yol açabilir, güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak iyi hissettirebilir.

ASLAN

Kendiğinizden şüphe ettiğiniz durumlar olabilir ancak kendi fikriniz mi yoksa başkaları mı empoze ediyor düşünün derim.

BAŞAK

Konuşkanlığınız ve dil alanındaki yetenekleriniz sosyal ortamlarda çabucak kaynaşmanızı sağlayabilir.

TERAZİ

Kariyer hayatınızı ilgilendiren kararlar alırken kendi fikirlerinizden ne kadar emin olduğunuz sorgulanabilir, emin olduğunuz yolda ilerlemeniz ise destek görmeye müsait.

AKREP

İnandığınız konularda yalnız hissedebilirsiniz ancak ne kadar kararlı ve sonuç odaklı olduğunuzu göstermek içinn bir fırsat diyebiliriz.

YAY

Finansal anlamda yeterince özgür olmadığınızı düşünebilir, gelir gider dengesini düzenleme yoluna gidebilirsiniz.

OĞLAK

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda başkalarının etkisi altında kalabilirsiniz, duygusal boşluk hissettiğiniz noktalarda yardım istemek o kadar da zor olmamalı.

KOVA

İş hayatında anaç ve şefkatli tavırlar çalışanlarla birlikte güçlü bağlar kurmanızı sağlayabilir.

BALIK

Yaratıcılığınızı çeşitli şekilde göstermek için sanata başvurabilir, zihnin karmaşasından bu sayede uzaklaşabilirsiniz.

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