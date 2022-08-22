Günlük burç yorumları (22 Ağustos 2022)

Ay, Yengeç burcuna geçti. Kurallı ve disiplinli gayret göstermek gereken konulara odaklanabilirsiniz.
KOÇ
Ailenize ve en çok da kendinize karşı daha şefkatli ve anlayışlı olmanız gerekebilir, hataları hoş görebilmek önem arz ediyor.
BOĞA
Sevgi günün lisanı, bunu doğru şekilde kullanarak yakın çevrenizi daha huzurlu bir hale getirebilirsiniz.
İKİZLER
Gelirlerinize dışardan müdahale gelebilir, kim için ne yaptığınızı gözden geçirmenizde fayda var.
YENGEÇ
Duygusal anlamda beslenme arzunuz yanlış anlaşılmalara yol açabilir, güvendiğiniz insanlarla bir arada olmak iyi hissettirebilir.
ASLAN
Kendiğinizden şüphe ettiğiniz durumlar olabilir ancak kendi fikriniz mi yoksa başkaları mı empoze ediyor düşünün derim.
BAŞAK
Konuşkanlığınız ve dil alanındaki yetenekleriniz sosyal ortamlarda çabucak kaynaşmanızı sağlayabilir.
TERAZİ
Kariyer hayatınızı ilgilendiren kararlar alırken kendi fikirlerinizden ne kadar emin olduğunuz sorgulanabilir, emin olduğunuz yolda ilerlemeniz ise destek görmeye müsait.
AKREP
İnandığınız konularda yalnız hissedebilirsiniz ancak ne kadar kararlı ve sonuç odaklı olduğunuzu göstermek içinn bir fırsat diyebiliriz.
YAY
Finansal anlamda yeterince özgür olmadığınızı düşünebilir, gelir gider dengesini düzenleme yoluna gidebilirsiniz.
OĞLAK
İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda başkalarının etkisi altında kalabilirsiniz, duygusal boşluk hissettiğiniz noktalarda yardım istemek o kadar da zor olmamalı.
KOVA
İş hayatında anaç ve şefkatli tavırlar çalışanlarla birlikte güçlü bağlar kurmanızı sağlayabilir.
BALIK
Yaratıcılığınızı çeşitli şekilde göstermek için sanata başvurabilir, zihnin karmaşasından bu sayede uzaklaşabilirsiniz.
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