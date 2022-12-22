Günlük burç yorumları (22 Aralık 2022)

KOÇ

Yola çıkacaksanız veya uzak yollarla ilgili bazı planlarınız varsa bence bugün yapmanız gerekeni yapın bu konuda ama parayı doğru hesaplayın

BOĞA

Bugün psikolojinize dikkat edin derim. Çünkü bir anda kendinizi bu konularda bitkin hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün ne kendinizi gerin ne de çevrenizi en iyisi mümkünse hele aşksa konu kesinlikle sus pus kalmanızda fayda var. Susmayı başarın bence.

YENGEÇ

Ortalığı toplayıp çevrenizi mutlu etmek adına abuk sabuk koşturmazsanız bugün pek de güzel bir gün geçirebilirsiniz. Bencil olun biraz.

ASLAN

Kendinizi bugün göstermek için iyi bir gün, olabildiğince cazibeli hoş görünerek kendinizi yeni insanlarla tanışacak ortamlara atabilirsiniz.

BAŞAK

Sindirim sistemine dikkat özellikle yediklerinizle ilgili bugün bazı ufak tefek sıkıntılar yaşamanız söz konusu olabilir.

TERAZİ

Tamam kendinizi toparladığınızı hissettiğiniz bir anda olmadık bir kararla tekrar koşturmaya bugün başlayabilirsiniz. Yapmanız gerekeni yapın yeter.

AKREP

Ayrılıklar ve son konuşmalar söz konusu olabilir. Ama bu durumu çokta ciddiye almayın bugün çünkü geçici bir durum yaşamanız olası.

YAY

Şansla şanssızlığı aynı anda hissedebilir ve ne oluyor yahu diyerek kafanız karışabilir. Eğer karşınızdaki insan size çok cazip gelirse iki kere düşünün.

OĞLAK

İş, para ve çalışma hayatı konusunda tam bir alavere dönebilir arkanızdan o nedenle ne yaparsanız yapın bugün sinirlerinize hakim olun derim.

KOVA

Sevgilinize öyle çiçek, böcek, şıklıklar yapacağınız bir gün değil. O nedenle bu tip konulardan uzak durmanız sizin için en iyisi diyebilirim.

BALIK

Korkularınızla yüz yüze kalabilir. Özellikle ikili ilişkiler konusunda ter edilme, tercih edilme korkusu sizi kuşatabilir. Bu konulara hiç girmeyin bence.