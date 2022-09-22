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Günlük burç yorumları (22 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 22 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (22 Eylül 2022)

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Ev yaşamı ve gayrimenkule dair konular gündeminizde yer alabilir.

KOÇ

Aile sırları ortaya çıkabilir, huzur ve düzen bozucu kişilerden uzaklaşabilirsiniz.

 

BOĞA

Zihni meşgul eden işler yapabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yer değiştirmeler ve kısa seyahatler söz konusu olabilir.

 

İKİZLER

Sahip olduğunuz maddi değerlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir, finansal kaynaklarınızı daha iyi kullanma yönünde hamlelerde bulunabilirsiniz.

 

 

YENGEÇ

İmaj değişikliği yapabilir, karakterinizi daha yoğun yansıtan bir tarz benimseyebilirsiniz.

 

ASLAN

Başkalarının duygu ve düşüncelerini çabucak çözebilirsiniz, iç dünyanızda korkularınızla yüzleşmeniz olası.

 

BAŞAK

Tedbirli ve temkinli davranma ihtiyacı duyabilirsiniz, yardıma ihtiyacı olan insanlarla bir arada olmanız söz konusu.

 

TERAZİ

Farklı grup ve kuruluşlarda yakın ilişkiler kurabilir, yeni bağlantılar geliştirebilirsiniz.

 

AKREP

Uzak ülke seyahatleri, yeni yerler görme isteği gündeminizde olabilir. Plan ve program yapabilirsiniz.

 

YAY

Korunma ihtiyacından doğan korkular gündeme gelebilir, yüzleşmekten korktuğunuz alanlara destek mümkün.

 

 

OĞLAK

Ortaklıklarınızda meydana gelen dile getirilmemiş problemler söz konusu olabilir. Anlaşma ve uzlaşı sağlamak için uygun fırsatlar bulabilirsiniz.

 

KOVA

Tutarlı olmayan alışkanlıklarınızı gözden geçirebilir ve içgüdüsel olarak hareket ettiğiniz konuların farkına varabilirsiniz.

 

BALIK

Risk içeren şeylerden keyif alabilirsiniz, cömert duygularla hareket ederek anın tadını çıkarmanız mümkün.

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