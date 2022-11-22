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Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022)

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Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022)
Günlük burç yorumları (22 Kasım 2022)

KOÇ

Görülmemiş hesaplar ve kapatılmamış defterler gündeme gelebilir. Önünüze daha sağlıklı bakmak için eskiye dönmeniz gerek.

 

BOĞA

İkili ilişkilerde kıskançlıklar ve atışmalar yaşanabilir. Partner/eş gibi figürlerle sınırları belirlemenizde fayda var.

 

İKİZLER

İş hayatında liderlik etmeniz gereken pozisyonlar oluşabilir, yeni başlangıçların söz konusu olması mümkün.

 

YENGEÇ

Aşk ilişkilerinde bulunmaktan keyif alabilir, çekildiğinizi hissettiğiniz kişilerle romantik adımlar atabilirsiniz.

 

ASLAN

Öfkeli hissettiğiniz konularda inatçı tavır sergilememenizde fayda var, ebeveyn figürleriyle uzlaşmacı diyaloglar kurulabilir.

 

BAŞAK

İletişimdeki başarılarınızı ticari faaliyetlere yansıtmanız mümkün. Atılım sağlamak istediğiniz konularda yardım ve destek bulabilirsiniz.

 

TERAZİ

Kendinizle ilgili güzel ve iyi bulduğunuz taraflarınızı yansıtıp parlayacağınız alanlarda bulunabilirsiniz. Finansal anlamda rahatlatıcı haberler gelebilir.

 

AKREP

Duygularınızı arka plana atarak, düşüncelerinizle hareket edebilirsiniz. Karakterinizi ortaya koyacağınız durumlar gelişebilir.

 

YAY

Ertelenen işler ve konuşmalar gündeme gelebilir. Kararlı olduğunuz konularda sessiz ilerlemeyi tercih edebilirsiniz.

 

OĞLAK

Sosyal ortamlarda bağlayıcı kişiler ve ilişkiler söz konusu olabilir. Neyi nerede konuştuğunuza dikkat etmenizde fayda var.

 

KOVA

İş hayatında, çalışma ortamında göz önünde bulunabilirsiniz. Çalışmalarınız ve duruşunuzla parlamanız söz konusu.

 

BALIK

Derinleşmeniz ve bilgi sahibi olmanız gereken konularda başarılı olabilirsiniz. Akılcı bir özgürlüğü benimsemeniz mümkün.

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